En recuerdo de Patricia Guerra Frese (“Paty War”)

CIUDAD DE MÉXICO._ Los Algodoneros de Guasave cargan con la pesada losa de no ganar un título —su único— desde el lejano 1971-1972, apenas en su segunda campaña en la Liga Mexicana del Pacífico.

Después de ese campanazo, el club ha tenido buenas, regulares y malas temporadas, sumando 26 participaciones en playoffs, que no son cualquier cosa, incluyendo cuatro en que llegaron hasta la serie final que, obviamente, perdieron.

Eso ocurrió en 2005-2006 (Mazatlán), 2020-2011 (Yaquis), 2011-2012 (Yaquis) y, la más a la mano en 2022-2023, sucumbiendo en seis batallas ante sus vecinos Cañeros de Los Mochis.

Los Algodoneros empiezan hoy en Tepic una nueva aventura en la que los expertos--por ahí andan dispersos y algunos, desempleados-- les conceden pocas posibilidades para superar a los “super líderes” Jaguares.

Pero al partir de cero, como todos, no echen en saco roto una sorpresa de los muchachos de Óscar Robles, “arrugando” en el encontronazo el “fórmula uno” de la capital nayarita.

En los demás frentes, los campeones Charros de Jalisco y los Naranjeros de Hermosillo tendrán un tempranero agarrón con sabor a venganza para los de Sonora, quienes en enero pasado fueron arrollados, 4-1, por las fuerzas “tapatías” en semifinales.

También huele a desquite el Tomateros-Cañeros de Los Mochis que empezará en Culiacán. En enero, en la antesala de la final por la corona, los Guindas echaron a los verdes en seis cotejos.

Mientras que los Yaquis de Ciudad Obregón, venidos a menos en la segunda mitad tras su escapada de la primera, van sobre Águilas de Mexicali que calificaron por séptimo año consecutivo.

UN día como hoy, en 1975- Fernando Arroyo, de Guasave, se quedó a un out del juego perfecto, víctima de un sencillo del emergente de los Venados de Mazatlán, Alfredo Ortiz, en el noveno inning.

Arroyo, un pítcher de Grandes Ligas, y los Algodoneros se sobrepusieron para mantener la victoria y la blanqueada, 4x0, en el estadio Teodoro Mariscal.

Mañanitas para Roberto Castellón (81), Fernando Tatis, padre (50) y Dallas Keuchel (37). El 1 de enero de 2020 murió Don Larsen (91), único lanzador en tirar un juego perfecto en una Serie Mundial, en 1956, para los Yanquis de Nueva York contra los Dodgers de Brooklyn.

-“Usted debe hacer las cosas que piensa que no puede hacer”.- Eleonor Roosevelt.

EN seguidillas.- El mexicalense Leonardo Heras (14) es el cuarto campeón jonronero en la historia de los Algodoneros. El primero, el americano Mark Funderbuck (17), en 1980-1981, seguido por el coahuilense Carlos Soto (17), en 1985-1986 y Jesús Castillo (10) en 2022-2023... Eric Filia (.363) se convirtió en el décimo “champion bate” de los Cañeros, la segunda cifra más alta, detrás de los 23 de los Naranjeros, 13 de Héctor Espino... Los Cañeros confirmaron la baja definitiva del cubano, Leonnys Martin (.243, 11, 29), quien era líder en cuadrangulares de la liga cuando se lesionó el 13 de diciembre en Jalisco. Lo reemplazaron con Jimmy Kerrigan, un carabinero de .277, 25 “vuelacercas” y 78 producidas en la LMB con los Bravos de León en 2025 y .243, 4 bambinazos y 11 empujadas en 14 juegos en la Liga Venezolana para los Tiburones de La Guaira en el actual ciclo... En República Dominicana, los Gigantes del Cibao (0-3) botaron al mánager, José Leger, en los albores del “round robin”. Leger, coach de primera base de los Medias Blancas de Chicago, es una de las cartas del beisbol quisqueyano para dirigir en Grandes Ligas.

