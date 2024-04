GUASAVE._ A poco más de un mes de dejar vacante el puesto de mánager, Algodoneros de Guasave hizo un trabajo rápido de evaluación de candidatos, y se inclinó por traer a un hombre con amplia experiencia en el beisbol, como lo es el colombiano Jolbert Cabrera.

Con esto, queda cubierto el puesto de estratega con una persona ideal, ya que Cabrera jugó 22 años pelota profesional, incluyendo Grandes Ligas y una temporada con Algodoneros de Guasave, la cual le fue muy benéfica, porque le ayudó a regresar al mejor beisbol del mundo.

“Me siento muy orgulloso de que me hayan elegido para ser el mánager de Algodoneros, y más porque tengo bonitos recuerdos de la ciudad, así es que vamos a trabajar fuerte para no defraudar la confianza que me da la directiva encabezada por el licenciado Alfredo (Arámburo) y Álex (Ahumada), con quien tengo una excelente relación desde que jugamos en Campeche en el 2011”, dijo Cabrera.

Su carrera profesional comenzó en 1991 con la organización de Expos de Montreal, para luego comenzar un trajinar que lo llevó a estar ocho temporadas en Grandes Ligas, además de su participación con Algodoneros en la temporada 2007-2008, en la que en 56 juegos bateó .305 con tres obuses y 19 carreras impulsadas.

Esa temporada le ayudó a regresar a lo que sería su última incursión en Grandes Ligas, la cual fue en el mismo 2008 con Rojos de Cincinnati.

“Estoy motivado por regresar a Guasave, porque la última vez que estuve ahí, esa oportunidad me ayudó a volver a Grandes Ligas, entonces, por qué no, aspirar a llegar a al máximo nivel de manera permanente como instructor, después de la experiencia que estoy por vivir nuevamente con Guasave.

“Eso es, por un lado, pero por el otro, tengo como objetivo hacer un buen trabajo. A la directiva, que ha creído en mí, le voy a retribuir con victorias, porque de eso trata, de hacer crecer beisbol en Guasave, en donde voy a poner en práctica lo aprendido en más de 35 años dentro del beisbol profesional en Estados Unidos y en todo el mundo”, expresó.

Amplia experiencia como instructor

El nativo de Cartagena, Colombia, desde hace nueve años trabaja con la organización de Gigantes de San Francisco, haciendo diversas labores, enfocadas al mejoramiento del equipo.

“Ya llevo nueve años trabajando con Gigantes, con quienes fue mánager en sucursales en el 2017 y 2018, y ya en el 2019 pasé a Triple A, haciendo labores de coach de banca y fundamentos, además de estar a cargo de la defensa y dirigiendo el tráfico en la tercera base. Así he pasado desde la sucursal principal a Grandes Ligas, por eso digo que eso que he aprendido lo quiero aplicar a mi equipo, Algodoneros de Guasave”, explicó.

De los objetivos que lleva en mente en lo que será su incursión como mánager de Algodoneros, fue claro y preciso.

“El principal objetivo es ganar, darle a la afición un equipo aguerrido, que se entregue en cada uno de sus juegos, pero, sobre todo, vamos a cambiar la dinámica en todos los sentidos, incluyendo esa idea que nos cataloga como un equipo pequeño... Nada de eso, porque si nos ven como club chico, les diré que seremos un conjunto con el corazón muy grande, cuya única meta es la de ganar el campeonato”, sentenció.