$!Algodoneros de Guasave cae 16-6 ante Jaguares de Nayarit y sufre su primera barrida de la temporada

Este viernes los sinaloenses le darán la bienvenida a los Águilas de Mexicali en el Kuroda Park, a partir de las 19:30 horas, con la consigna de salir de este bache en el que han caído y que les ha costado hasta ahora una racha de cuatro reveses consecutivos, aunque a pesar de ello siguen en el liderato de la tabla de posiciones.

TEPIC._ En un duelo donde las ofensivas mandaron, los Algodoneros de Guasave terminaron siendo barridos por los Jaguares de Nayarit , luego de caer por pizarra de 16-6 en el tercer choque de esta serie que se celebró en el estadio Coloso Don Alejo Peralta, siendo esta la primera limpia que sufren los blanquiazules en lo que va de la temporada.

Carreras

Leonardo Heras no esperó mucho para poner al frente a Guasave tras disparar cuadrangular ante Francisco Ríos entre derecho y central en la primera entrada y de esa forma poner las cosas 1-0. Los caseros reaccionaron de inmediato en la baja del mismo primer rollo, ya que se apareció Chavez Young para volarse la barda por todo el right field, hallando a Carlos Sepúlveda en las bases, pues había dado imparable, y así darle la vuelta al marcador por 2-1.

En la segunda le volvieron a hacer daño a los felinos, cuando Jesús “Jesse” Castillo empezó la tanda con sencillo al central y después se movió a segunda en wildpitch, mientras que Dalton Guthrie también atizó hit para poner hombres en las esquinas. Rafael Franco consiguió incogible al center field para traer a Castillo con el 2-2, pero Guthrie fue puesto fuera en la antesala con un gran tiro de Chavez Young, quedando Franco en la intermedia. Xorge Carrillo vio pasar cuatro bolas malas, y aunque Jorge Flores fue dominado con elevado al central que aprovechó Franco para irse a tercera, desde ahí marcó el 3-2 tras venirse con un toque de Leonardo Heras que se convirtió en hit dentro del cuadro.

Nayarit volvió al ataque en la baja de la segunda, cuando Jorge Monroy les dio pasaportes a Manuel Orduño y Carlos Muñoz, mientras que Heberto Félix pegó imparable para llenar las bases, mientras que Amilcar Gómez pegó sencillo al left que remolcó a Orduño con el 3-3, así como Carlos Sepúlveda también negoció base para que de “caballito” anotara Muñoz la cuarta rayita. Joel Flores sacó un elevado al derecho y en pisa y corre entró Félix con el 5-3. Chavez Young volvió a pegar sencillo para impulsar a Gómez y Sepúlveda con el 7-3, mientras que Albert Fabián trajo la octava en los spikes de Young con hit al right.

Los locales también pisaron el plato en la tercera, cuando luego de un out, Heberto Félix y Amílcar Gómez le ligaron dobletes a Julián Álvarez para colocar el tanteador 9-3. Albert Fabián tronó palo de vuelta entera por el prado derecho en la cuarta para ampliar la ventaja a un 10-3. Los blanquiazules acortaron distancia en la quinta, luego que Víctor Labrada y Albert Lara empezaron con sencillos esa tanda, mientras que Jesse Castillo obtuvo boleto gratis para llenar las bases y enseguida Dalton Guthrie sacó una rola por la tercera que se le fue entre las piernas a Manuel Orduño y por ese error anotaron Labrada y Lara para mover el pizarrón 10-5.

Juan Mora castigó con un jonrón por todo el jardín izquierdo a Diego Hernández en el sexto inning para poner los números 10-6. Manuel Orduño también se unió a la fiesta de los cuadrangulares en la sexta baja, encontrando a Albert Fabián en los senderos, quien había pegado doblete, y así poner la pizarra 12-6.

En la octava cayó la treceava carrera de Jaguares, luego que Adrián Gerardo le dio pasaportes a Joel Flores, Albert Fabián, Manuel Orduño y Carlos Muñoz, esta última para producir, llegando Kristian Delgado al relevo y Heberto Félix le pegó doblete para vaciar los senderos y poner el marcador final de 16-6.

En el cerrito

Alejandro Chávez empezó por los visitantes y dejó la loma tras tirar un episodio, en el que le dieron dos hits y le anotaron dos carreras. Entraron a auxiliarlo el derrotado Jorge Monroy, Kevin Ribón, Julián Álvarez, Tadeo Sánchez, Adrián Gerardo y Kristian Delgado.

Francisco Ríos inició por Jaguares, quien laboró por espacio de cuatro rollos, donde le conectaron nueve imparables y le pisaron la goma cinco blanquiazules, además dio cuatro bases y ponchó a un par. Entraron en su ayuda el ganador Diego Hernández, Jonathan Partida, Érick Rodríguez, Travis Kuhn y Keone Kela.