Algodoneros de Guasave refuerza su pitcheo con nueve selecciones en el Draft de la Liga Mexicana del Pacífico

En total fueron nueve las selecciones de los Algodoneros de Guasave dentro del draft de peloteros nacionales 2026 de la Liga Mexicana del Pacífico que se celebró en la ciudad de Hermosillo, tomando como primera opción al lanzador derecho Josué Gómez, quien pertenece a la organización de los Dorados de Chihuahua en la Liga Mexicana de Beisbol.

Por lo menos cinco de esos nueve elementos que tomaron los blanquiazules, ya tienen experiencia en el beisbol de paga, así que la directiva no sólo se enfocó en el futuro del equipo, sino también en el presente, pues esos elementos ya estarían en condiciones de ayudar al equipo a partir de la temporada 2026-2027 del circuito invernal.

Buenos números

La primera selección de los Algodoneros fue el lanzador derecho Josué Gómez, nativo de Ciudad Juárez, Chihuahua, quien el año pasado debutó en la liga veraniega con los Dorados, aunque sólo lo hizo en un duelo, pero este año ya lleva 16 relevos con el conjunto del estado grande y tiene una microscópica efectividad de 0.90, ya que en 20 entradas sólo le han hecho tres carreras, una de ellas sucia, además ha regalado ocho pasaportes y ponchado a 14, por lo que podría ser de mucha ayuda en el bullpen guasavense.

La segunda selección fue el también relevista Luis Serna, quien pertenece a Pericos de Puebla e hizo su debut este año en la LMB, quien de momento ha trabajado en ocho partidos y no le han anotado carrera, además ha pasado a 10 por la vía de los strikes y sólo ha entregado dos bases en los ocho episodios que suma.

El joven jugador de cuadro, César Ruiz, quien pertenece a la organización de los Filis de Filadelfia, se convirtió en el tercer elegido por Algodoneros, mientras que el pítcher Tadeo Sánchez, quien está con Charros de Jalisco en el verano, fue el cuarto seleccionado, elemento que este año ya debutó con los tapatíos a sus 18 años de edad.

El experimentado zurdo Carlos Vázquez fue el quinto que tomaron en el draft, elemento que el año pasado tiró muy bien en el invierno con Guasave y quien este año con Olmecas de Tabasco ya suma récord de 3-0 en ganados y perdidos, además de una buena efectividad de 2.30, pues ya suma 18 relevos.

El sonorense Gerardo Bojórquez fue la sexta selección blanquiazul, pítcher de 28 años que perteneció a la organización de los Astros de Houston y quien tiene experiencia lanzando en la pelota invernal con Venados de Mazatlán y Charros de Jalisco, mientras que el jugador de cuadro, Mateo Arzaluz, de la Academia de Prospectos del Sur, entró al róster del equipo en la séptima ronda.

El jardinero Isaac Valenzuela y el infielder Luis Rosas, ambos propiedad de Diablos Rojos del México, fueron palomeados en la octava y novena ronda para así cerrar el draft de jugadores mexicanos de Algodoneros este año.

Extranjeros

En lo que concierne al draft de jugadores importados que militan en la Liga Mexicana de Beisbol, se tenía un límite de máximo cuatro selecciones por equipo y Guasave tomó ahí a cuatro brazos, como fue el caso de Spencer Turnbull, Ross Carver, Ryan Hendrix y Jake McSteen.

Spencer Turnbull fue la primera selección, quien es un pítcher abridor derecho que está con Caliente de Durango, pero apenas va llegando al equipo y no ha tenido decisión en las dos aperturas que lleva.

Ross Carver fue el segundo elegido, quien juega para Piratas de Campeche y ya lleva siete juegos con esa escuadra, cuatro de ellos como abridor, logrando de momento dos triunfos e igual número de pérdidas en 21 innings y un tercio de labor.

Ryan Hendrix está con los Tecolotes de los Dos Laredos, haciendo funciones de relevo, quien en 29 partidos tiene dos victorias y seis reveses con una efectividad de 3.48 en 31 innings, incluidos tres salvamentos, mientras que Jake McSteen, quien milita con Acereros de Monclova, registra 11 aperturas, con una marca de 5-6 en éxitos y tropiezos, acumulando 53 entradas y un tercio de labor.