Kosh está llamado a ser el cerrador de Algodoneros, ya que esa fue la labor que desempeñó en el verano con el equipo Monarcas de Kansas City en la Liga Independiente American Asociacion, que es la de mayor prestigio en el sistema no afiliado a Grandes Ligas.

Matt Pobereyko

Una grata sorpresa para toda la afición de Algodoneros esta temporada será Matt Pobereyko, ya que, de haber sido el cerrador el año pasado, ahora viene en la faceta de abridor, luego de haber tenido un gran desempeño el verano pasado en ese rol, con el equipo de Sioux Falls.

“Después de jugar aquí fui a verano a una Liga Independiente, en la que tuve mucho trabajo y buenas experiencias como abridor, por eso me quiero mantener así con Algodoneros para ayudar en lo que se pueda”, apuntó.

En el verano, tras lanzar con Bravos de León, fue a Sioux Falls, y en cinco se seis juegos en los que participó fue abridor, y en ellos tuvo marca de 2-1 con 42 ponches y siete bases.

“Queremos el campeonato, y obviamente que lo vamos a buscar. Tenemos un buen equipo, lleno de talento y el año pasado nos quedamos cortos, pero ahora vamos por ese objetivo.

De lo que la afición puede esperar de él en su nueva faceta, comentó

“En lo personal, la afición puede esperar de a un abridor que va a salir a lanzar duro cuando me toque, ya que el hecho de prepararme cada cinco días para hacerlo, me permitirá tener un plan específico para cada rival que me toque”, explicó.