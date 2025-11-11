Algodoneros es superado en el primer encuentro del Clásico ante Cañeros

Los Algodoneros de Guasave no pudieron aprovechar la gran cantidad de corredores que puieron en las bases y de esa manera terminaron por ser superados con una pizarra de 7-3 por los Cañeros de Los Mochis, por lo que comienzan en desventaja el clásico del norte de Sinaloa en la Liga Mexicana del Pacífico.

Con el cubano Julio Robaina en el montículo, los blanquiazules buscarán mañana poner a mano este compromiso desde las 19:30 horas, donde Luis Fernando Miranda será quien le haga frente en ese desafío.

Ofensiva

Los verdes tomaron la delantera en la pizarra en el mismo amanecer del partido, cuando luego de sacar dos outs, Vidal Sotelo le regaló base a Leonys Martín y después Yasmany Tomás le conectó un tremendo cuadrangular por todo el left field para poner las acciones 2-0.

Orlando Piña acercó en el marcador a los visitantes, tras sonar su quinto jonrón de la campaña entre izquierdo y central en el segundo inning, moviendo los cartones a un 2-1.

Cañeros agregó otro par de rayitas en la tercera tanda, ya que Dayson Croes inició ahí con hit dentro del cuadro, quien luego se estafó la intermedia, y aunque Sotelo ponchó a Isaac Rodríguez y dominó con rodado a la primera a Leonys Martín, Yasmany Tomás le pegó infieldhit para que Croes cruzara la goma, así como Josh Rehwaldt lo sacudió con un doblete por todo el central para que Tomás marcara el 4-1.

Otra vez con dos tercios fuera hizo daño la ofensiva de Los Mochis en el quinto episodio, cuando Leonys Martín le sacó la bola del parque a Gonzalo Sañudo por todo el prado derecho y así poner las cosas 5-1.

Leonardo Heras disparó un vuelacercas entre derecho y central en la sexta entrada ante Guadalupe Chávez, hallando a Phillip Ervin en las bases, quien había dado imparable, y de esa forma se acercaron los blanquiazules 5-3 en el tanteador.

Los caseros ampliaron la ventaja en la séptima, cuando Norman Elenes abrió ese inning con pasaporte a Dayson Croes, luego lo avanzó con toque Isaac Rodríguez, y tras darle la base intencional a Leonys Martín para buscar la doble matanza, Yasmany Tomás conectó sencillo al center para que Croes se vinera al pentágono con el 6-3, quedando hombres en las esquinas.

Jeff Ibarra vino al relevo de Elenes y le dio pasaporte a Josh Rehwaldt para llenar los senderos, mientras que a Carlos Soto lo golpeó para que Martín cristalizara la séptima rayita de los verdes.

Lanzadores

Vidal Sotelo arrancó el duelo por los visitantes, pero se fue con el tropiezo tras una labor de tres entradas y cuatro carreras, ya que le dieron cuatro imparables, entre estos un jonrón, además otorgó dos pasaportes y abanicó a tres contrarios. Necesitó apoyo de Gonzalo Sañudo, Ariel Gracia, Norman Elenes, Jeff Ibarra y Fabián Anguamea.

Yoanner Negrín comenzó por los esmeraldas, quien dejó el cotejo tras sostenerse cinco rollos de sólo dos hits, uno de ellos palo de cuatro esquinas, además dio dos bases, propinó par de ponches, pegó tres pelotazos y le pisaron el home en una ocasión, lo que le aseguró la victoria.

Lo relevaron Guadalupe Chávez, Colten Davis, Daniel Duarte, Vicente Valenzuela y el colombiano Danis Correa bajó la cortina.