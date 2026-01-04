$!Algodoneros gana en 12 entradas y se pone a una victoria de semifinales

GUASAVE._ Un rodado de Esteban Quiroz en el fondo del episodio 12 permitió anotar a Samar Leyva y así los Algodoneros de Guasave vencieron 5-4 a los Jaguares de Nayarit para tomar ventaja 3-0 en los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico. El cuarto juego de la serie será este lunes con el duelo monticular entre Faustino Carrera y Jacob Nix, éste último por los locales. Algodoneros se fue arriba 2-0 en el quinto inning, luego de que Leo Heras conectó doblete al derecho para impulsar a Víctor Labrada y Emmanuel Ávila.

Jaguares se acercó en la sexta al combinarse sencillo de David Hensley y doblete productor de Ricardo Valenzuela, quien tuvo que dejar el juego por una lesión al igual que Jesse Castillo en el primer inning. Guasave aumentó su ventaja en la sexta con jonrón de 2 carreras de Orlando Piña, pero el equipo nayarita volvió al ataque en la séptima con doblete productor de Brandon Villarreal y rola de Hensley que permitió anotar a Carlos Sepúlveda. Luego empataron a 4 carreras en la octava, cuando Sepúlveda conectó elevado de sacrificio al derecho para remolcar a Arístides Aquino, previamente embasado con sencillo.