$!Algodoneros gana en 12 entradas y se pone a una victoria de semifinales

GUASAVE._ Un rodado de Esteban Quiroz en el fondo del episodio 12 permitió anotar a Samar Leyva y así los Algodoneros de Guasave vencieron 5-4 a los Jaguares de Nayarit para tomar ventaja 3-0 en los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico.
El cuarto juego de la serie será este lunes con el duelo monticular entre Faustino Carrera y Jacob Nix, éste último por los locales.
Algodoneros se fue arriba 2-0 en el quinto inning, luego de que Leo Heras conectó doblete al derecho para impulsar a Víctor Labrada y Emmanuel Ávila.
Jaguares se acercó en la sexta al combinarse sencillo de David Hensley y doblete productor de Ricardo Valenzuela, quien tuvo que dejar el juego por una lesión al igual que Jesse Castillo en el primer inning.
Guasave aumentó su ventaja en la sexta con jonrón de 2 carreras de Orlando Piña, pero el equipo nayarita volvió al ataque en la séptima con doblete productor de Brandon Villarreal y rola de Hensley que permitió anotar a Carlos Sepúlveda.
Luego empataron a 4 carreras en la octava, cuando Sepúlveda conectó elevado de sacrificio al derecho para remolcar a Arístides Aquino, previamente embasado con sencillo.
La carrera del triunfo se concretó en el cierre del inning 12, cuando Samar Leyva abrió con doblete y avanzó a tercera con toque de Drew Avans; enseguida Francisco Peña recibió pasaporte y luego Esteban Quiroz sacó rola por segunda, pero solo forzaron en la intermedia al corredor y Leyva anotó la carrera del despegue.
Por los locales inició Ethan Lindow con 5 innings en blanco de solo 2 hits, 3 bases y 3 ponches. Le siguieron Norman Elenes, Carlos Vázquez, Román Méndez, Jeff Ibarra, Rafael Córdoba, Mario Gracia y el Manuel Castro, Iván Izaguirre y el ganador Víctor Buelna.
Alex Delgado abrió por los Jaguares y salió sin decisión al permitir 2 carreras y 5 hits en 4 episodios y un tercio. Lo relevaron Jeremy Rhoades, Antonio Garzón, Alexis Vera, Jonathan Partida, Carlos Medina, Tyler Jandron, Sadrac Franco, el derrotado Carlos Morales y Omar Sáinz.
Este lunes se juega el cuarto de la serie que podría ser definitivo si gana Algodoneros. El juego dará inicio a las 19:30 horas.