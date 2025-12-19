$!Algodoneros golpea primero y extiende la mala racha de Tomateros

CULIACÁN._ Continúa la mala racha de Tomateros de Culiacán en la segunda vuelta de la Temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico. Luego de ser barrido en Jalisco por Charros, Tomateros regresó a casa, donde cayó en el primero de la serie 5-1 ante Algodoneros de Guasave.







La visita se adelantó en la pizarra en la cuarta alta cuando Orlando Piña conectó imparable ante Manny Barreda para remolcar a José Álvarez. Posteriormente, Emmanuel Ávila amplió la ventaja con otro sencillo productor en la sexta. Algodoneros encaminó el triunfo en la séptima entrada con un rally de tres carreras. Víctor Labrada ejecutó un toque de sacrificio que fue fildeado por el tercera base Ichiro Cano, quien erró su tiro a la inicial, permitiendo que Leo Heras y Drew Avans anotaran. Minutos después, Esteban Quiroz produjo la quinta carrera guasavense con imparable al jardín derecho.









En esa misma entrada, Tomateros de Culiacán logró evitar la blanqueada gracias a un sencillo productor de Luis Juárez, para dejar cifras definitivas de 5-1. La victoria correspondió a Saúl Vázquez, quien tuvo una sólida apertura de cinco entradas en blanco, permitió apenas un hit, otorgó una base por bolas y ponchó a seis.

La derrota fue para Manny Barreda, tras lanzar cinco episodios y un tercio, con dos carreras admitidas, cuatro imparables, cuatro bases por bolas y cinco ponches.

Con este resultado, Tomateros quedó con marca de 14-8, mientras que Algodoneros mejoró su récord a 10-12. El segundo de la serie se disputará este sábado en la capital sinaloense, a partir de las 18:05 horas. Luis Cessa está programado para abrir por Tomateros, mientras que Jorge Antonio Pérez sería el encargado de subir a la loma por Algodoneros. Como parte de las actividades especiales, y en colaboración con la marca de ropa Maja, Tomateros de Culiacán contó con la presencia de destacados ex peloteros que marcaron época con los guindas, como Darrell Sherman, Rodrigo López, Bobby Magallanes, Guillermo Velázquez y Francisco Campos.

Además, hizo su esperado regreso el Chango Ote, una de las mascotas más queridas por la afición culiacanense.



