Algodoneros supera a Mayos yse despide de Reynosa con triunfo

Keven Lamas tuvo una gran jornada ofensiva y fue uno de los puntales en ataque para que los Algodoneros de Guasave derrotaran con una pizarra de 4-3 a los Mayos de Navojoa, esto como parte de los cotejos de exhibición que se llevaron a cabo en el estadio Adolfo López Mateos de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

El nayarita Lamas bateó de 3-3 en este partido, incluido un cuadrangular, además sólo le faltó el triple para batear el ciclo en este desafío de pretemporada que llevaron a cabo por esa región fronteriza.

Precisamente Keven Lamas puso la prrimera rayita de los sinaloenses en el séptimo inning, cuando sacó la bola del parque para el 1-0, y ya con dos tercios fuera, ahí mismo vino un doblete de Rafael Franco y después un sencillo de Rogelio Cobos que trajo a Franco con la segunda carrera.

En la octava cayó la tercera anotación, ya que Kristian Delgado atizó un palo de dos estaciones y Rafael Franco lo secundó con un sencillo para traerlo al home, mientras que Víctor Rodríguez remolcó la última rayita de Guasave, tras dar un hit que impulsó a Ichiro Rodríguez a la registradora, luego de embasarse por error del jardinero izquierdo de la tribu.

Ross Carver fue quien abrió el duelo por Algodoneros, quien tuvo el apoyo de Tadeo Sánchez, Chrsitian López, Julián Álvarez, Manuel Aguirre, Yosshel Hurtado, Alejandro Chávez y José Manuel Montijo.