$!Algodoneros vuelve a las prácticas de cara al Cuadrangular del Bienestar y debut en LMP

GUASAVE._ Esta tarde los jugadores de Algodoneros de Guasave retomaron sus entrenamientos, luego de finalizar la Copa Gobernador disputada en Guamúchil, ya que la idea es afinar detalles de cara a la celebración del Cuadrangular del Bienestar que organiza el DIF Sinaloa, donde se medirán a Cañeros de Los Mochis a partir de este sábado en el Chevron Park, en punto de las 18:00 horas.

El mánager José “Cheo” Moreno estuvo hablando con sus peloteros para ver diversos detalles, pues la idea es ir mejorando día a día tanto en defensa como a la ofensiva, ya que el miércoles de la semana próxima estarán inaugurando la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico ante Tomateros de Culiacán en el Kuroda Park.