Algodoneros vuelve a las prácticas de cara al Cuadrangular del Bienestar y debut en LMP

Con ‘Pony’ Quiroz y refuerzos ya integrados, el equipo se mide este sábado a Cañeros en el Chevron Park
Noroeste/Redacción
GUASAVE._ Esta tarde los jugadores de Algodoneros de Guasave retomaron sus entrenamientos, luego de finalizar la Copa Gobernador disputada en Guamúchil, ya que la idea es afinar detalles de cara a la celebración del Cuadrangular del Bienestar que organiza el DIF Sinaloa, donde se medirán a Cañeros de Los Mochis a partir de este sábado en el Chevron Park, en punto de las 18:00 horas.

El mánager José “Cheo” Moreno estuvo hablando con sus peloteros para ver diversos detalles, pues la idea es ir mejorando día a día tanto en defensa como a la ofensiva, ya que el miércoles de la semana próxima estarán inaugurando la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico ante Tomateros de Culiacán en el Kuroda Park.

Práctica

Dentro de las actividades que realizaron este viernes fue un juego simulado para trabajar con bateadores y lanzadores, además de también enfocarse en un correcto corrido de bases.

Aparte de los ejercicios de estiramiento se estuvieron viendo algunos fundamentos, como fue el corte de tiros y lanzamientos de relevo, además de defensa de toque, aunado a las prácticas de bateo que se llevaron a cabo con cuatro grupos.

Al equipo ya se reincorporó Esteban “Pony” Quiroz, además de que llegaron los importados Jeff Kinley y Damon Dues, que eran los únicos que faltaban para estar completos en ese aspecto.

