“Primeramente me siento muy contento por la oportunidad que me dieron para abrir el juego inaugural en Culiacán. Me he preparado muy bien, trabajando todos los días para poner mi granito de arena y ganar ese juego”, dijo Pérez, en el marco del día 40 de entrenamiento de Algodoneros.

El diestro sabe que hay que empezar ganando desde el primer día de temporada, dado a que el rol tan corto de la LMP así lo exige.

“El rol es bien corto, la temporada se va rápido, así es que es importante pegar fuerte desde el principio y así seguirle”, apuntó.

En lo referente al equipo, Pérez señalo que ve a un plantel bien trabajado.

“Veo al equipo muy bien. Los plebes (palabra nueva que aprendió esta pretemporada) los veo muy animados, preparados y listos para el juego de mañana”, puntualizó.

LA PREVIA

Con el duelo de pitcheo pactado entre Jorge Pérez, por Algodoneros, y Manny Barreda, por Tomateros, la tarde de este sábado arranca en Sinaloa la temporada 80 de la Temporada 2024-2025 presentada de la Liga Mexicana del Pacífico.