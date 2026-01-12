CIUDAD DE MÉXICO.- Negados por una u otra causa para jugar con todos sus extranjeros de posición, los Tomateros de Culiacán perdieron por lesión a su refuerzo, Allen Córdoba, en las postrimerías del primer encuentro de la ronda de semifinales contra Algodoneros de Guasave.

El panameño que llegó de los Yaquis de Ciudad Obregón se lastimó un hombro, echándose un clavado sobre la segunda almohada. Será observado en el día a día, según el reporte oficial.

Los Tomateros ya no cuentan con el cubano Juan Pablo Martínez y Dwight Smith Jr., que se lesionaron, y Ken Siglenton, quien emprendió la “graciosa huida” en el ajetreo de las fiestas navideñas.

El también antillano, Orlando Martínez, quedó como el único importado disponible para el manager, Lorenzo Bundy, en el orden al bate que los más pesimistas en las redes sociales compararon con las formaciones de pretemporada.

Aunque hasta ahora ha dado los resultados esperados con elenco completo, destacando las aportaciones de los muchachos de ligas menores, Ichiro Cano (Cincinnati) y Luis Verdugo (San Diego), tercera base y shortstop, respectivamente.

EL prospecto de los Padres de San Diego, el relevista nativo de Guasave, Manuel Castro, ya no es materia dispuesta en el bullpen de los Algodoneros, quienes simplemente lo borraron del róster activo.

Se integró avanzada la segunda mitad del rol regular y en 9 juegos compiló 1-0, un salvado, efectividad de 3.66, seis chocolates y 5 bases por bolas, en 9 episodios.

Castro, de 23 años, rindió 4-1, un rescate y 3.66 en carreras en 24 apariciones con los Chihuahuas de El Paso, en la Liga de la Costa del Pacífico (AAA), después de foguearse en la finca AA, San Antonio (3-2, 10, 4.32).

UN día como hoy, en 1991 - Mientras jugaba para los Raiders de Oakland de la NFL, Bo Jackson sufrió una lesión que puso en peligro su carrera en un encuentro de playoffs contra los Bengalíes de Cincinnati.

Inicialmente diagnosticado como un tirón muscular en el muslo, los Reales de Kansas City se enteraron de la gravedad de la lesión justo al comenzar la primavera.

Poco después, temiendo que su carrera en el beisbol hubiera terminado, Jackson firmó con los Medias Blancas de Chicago White Sox.

Mañanitas para Marco Antonio Guzmán (67), Kevin Mitchell (64) y Elmer Dessens (55). El 13 de enero de 2009 murió el cubano, Preston Gómez (77), jugador y mánager en Grandes Ligas y Liga Mexicana.

“Sé tú mismo. Todos los demás ya están ocupados.” – Oscar Wilde

ENTRE suspensivos.- El tercera base Rodolfo Amador (.270, 7, 33) y el relevista Guadalupe Chávez (2-4, 2, 4.21), de los Cañeros de Los Mochis, se unieron a la procesión de mexicanos en la Liga Dominicana, enrolados con las Águilas Cibaeñas, que también contrataron al cerrador de los Naranjeros de Hermosillo, Matt Foster (2-1, 14, 1.16).... Porque los mánagers extranjeros es lo de hoy, imaginando que son caros, los aficionados de Cancún critican a la directiva de los Tigres de Quintana Roo por designar a Héctor Estrada, a quien consideran “barato”... Daniel Johnson, jardinero que estuvo candente en los playoffs con los Naranjeros (.370, 1, 1), firmó contrato de ligas menores para los Marlins de Miami.