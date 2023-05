El venezolano José Altuve, segunda base de los Astros de Houston, tomó práctica de bateo en el terreno el domingo por segunda vez desde que se fracturó el pulgar derecho mientras jugaba en el Clásico Mundial de Beisbol y debió ser operado.

Altuve fue autorizado para hacer actividades del beisbol el 2 de mayo -- seis semanas después de la cirugía -- y admitió que nadie esperaba que estuviera bateando tan pronto.

Cuando pasó por el quirófano en Houston el 22 de marzo, no se pensaba que recibiera luz verde para realizar actividades de beisbol durante al menos ocho semanas.

El gerente general de los Astros, Dana Brown, durante una intervención en un programa de radio el domingo, dijo que Altuve está “acercándose a volver”. Indicó que el toletero podría comenzar una asignación de rehabilitación en Triple-A Sugar Land dentro de una semana.

“Es como un trabajo en equipo”, comentó Altuve. “Tienes que hablar con los trainers, hablar con [el manager] Dusty [Baker] y simplemente, como dije el otro día, seguir lo que dicen. Si me quieren allí mañana, voy mañana. Si me quieren en dos semanas, voy en dos semanas. Todo depende de lo que decidan. Simplemente estoy confiando en su proceso. Al final, lo que importa ahora es que me siento muy bien”.

