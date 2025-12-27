$!Amarra Naranjeros la serie ante Tucson

Naranjeros se colocó al frente en la apertura del tercer capítulo cuando con las bases llenas sin out Isaac Paredes conectó sencillo productor al jardín derecho enviando a la registradora a Ángel Ramírez con la carrera de la quiniela a favor de la Escuadra Naranja, más adelante César Salazar con elevado de sacrificio al jardín central impulsó en pisa y corre desde la antesala a Daniel Johnson para poner el juego 2-0 a favor de Hermosillo.

HERMOSILLO._ Los Naranjeros de Hermosillo derrotaron este sábado en el primer juego de la doble cartelera al Tucson Baseball Team con pizarra final de cinco carreras a cuatro para así asegurar la serie en condición de visitante administrativo que se lleva a cabo en el estadio “Fernando Valenzuela”.

Tucson descontó en la parte baja del tercer inning ante la serpentina de Omar Cruz gracias a sencillo productor de River Town que impulsó a Jesús Fabela para poner diferencia de solo una carrera en la pizarra.

Hermosillo volvió a atacar en la cuarta y con doblete Ángel Ramírez impulsó a José Cardona con la tercera anotación de los Naranjeros, la ofensiva continuó y con sencillo al jardín central Jasson Atondo remolcó a Ramírez para poner el encuentro 4-1, esto marcó la salida de Raúl Carrillo del centro del diamante y el ingreso al relevo de Erick Preciado quien evitó mayor daño por parte de la ofensiva Naranja.

En la quinta Naranjeros anotó nuevamente gracias a elevado de sacrificio de Milán Tolentino al jardín izquierdo ante Garrett Alexander que permitió timbrar en pisa y corre a César Salazar para colocar el juego 5-1.

Samar Leyva acortó la diferencia en el cierre del quinto inning con imparable productor al jardín central ante Omar Cruz para impulsar a Marco Chicuate con la segunda anotación de Tucson y con imparable Agustín Ruiz envió al pentágono a River Town para poner el juego 5-3, Omar Cruz dejó el encuentro siendo relevado por Luis Márquez quien dominó a Ramón Mendoza con elevado al jardín derecho para terminar la amenaza de Tucson.

Tucson continuó con su ofensiva en la sexta ante Luis Márquez y con sencillo Edgar Lugo remolcó a Missael Rivera colocando el juego 5-4, Márquez fue relevado por Daniel Missaki quien logró retirar los dos últimos tercios para terminar el inning con la ventaja para Naranjeros.

Buscando los tres últimos outs del juego ingresó Sean Reid-Foley y comenzó su labor retirando a Samar Leyva con elevado al prado central, Agustín Ruiz elevó de foul a tercera para el segundo tercio y con ponche a Ramón Mendoza terminó el juego.

El pítcher de la victoria fue Luis Márquez, con la derrota cargó Raúl Carrillo y el salvamento fue para Sean Reid-Foley.