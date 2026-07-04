$!Andrés Álvarez llegará encendido a Venados tras firmar su mejor temporada en la Liga Mexicana

El jugador de cuadro llegó este verano con el conjunto jarocho y ha cumplido con un aceptable año y libre de lesiones, lo cual le ha permitido destacar también a la ofensiva.

El pelotero de Venados de Mazatlán en invierno, Andrés Álvarez , atraviesa por su mejor desempeño en la Liga Mexicana de Beisbol con la novena de El Águila de Veracruz .

Actualmente su actuación con Veracruz acumula 7 jonrones y más de 20 carreras producidas con un porcentaje por encima del .260.

“Las lesiones son lo más difícil que hay en este deporte. Al principio quizá no tanto, pero con el tiempo vas madurando, vas aprendiendo que es parte del juego”, expresó Álvarez.

El popular “Papas” dijo que se enseñó a cuidar su físico y ello le ha dado la oportunidad de estar en mejores condiciones.

“Aprender a manejar mi cuerpo para estar disponible todos los días ha sido lo más importante”.

Álvarez disfruta más el juego, disfruta lo que hace, sin obsesionarse con los resultados.

“Cuando uno no está pensando en el resultado, sino en el proceso y en el trabajo que ha hecho a lo largo de su carrera, las cosas salen mejor”.

De su buen momento seguramente el más beneficiado será Venados al contar con un jugador motivado y enfocado en una nueva temporada.

“Su gente es lo que hace especial a Mazatlán. Me hicieron sentir en casa desde que llegué la temporada pasada y por eso daba todo en el día a día para tratar de llevar la victoria al equipo.

“Venados es una franquicia ganadora. Estamos muy emocionados de llegar al puerto con su gente, listos para estar en el Teodoro Mariscal y dar el espectáculo. Vamos a darle a Mazatlán lo que se merece”.