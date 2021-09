$!Andrés Meza y Francisco Lugo se integran a los entrenamientos de Tomateros de Culiacán

CULIACÁN._ Este viernes los Tomateros de Culiacán le abrieron la puerta a dos jugadores más, dentro del trabajo de pretemporada rumbo a la 2021-22, en el Estadio Tomateros: el experimentado lanzador Andrés Iván Meza y el jardinero Francisco Lugo.

A su llegada, Meza expresó la armonía que encuentra en sí mismo, camino al reto de conseguir el tricampeonato.

“En lo físico, me he estado preparando antes de reportar aquí, para no llegar en cero. ¿Mental? Con toda la actitud de hacer las cosas bien, de aportar algo al equipo”.

Después de muchos años en que el título le fue esquivo, vestido de guinda, Meza consiguió durante la 2019-20 su primera corona con Tomateros de Culiacán. Hoy está de vuelta en el equipo de su ciudad natal, tras finalizar la temporada 2020-21 prestado a Sultanes de Monterrey.

Este verano, fue miembro de los Olmecas de Tabasco. Ahí registró marca de 4-2 en nueve aperturas, con 2.35 PCL, 0.86 de WHIP y .200 de promedio en contra.

Justamente en el equipo del sureste mexicano tuvo como compañeros a los guindas Derrick Loop y Francisco Lugo. El último de ellos, ya entrenó por primera vez, dentro del grupo que comenzó labores a las 8:45 horas.

La práctica abarcó dos grupos que, tras el estiramiento, tomaron práctica de fundamentos en el cuadro, bateo y bullpen.