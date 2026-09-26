Andrés Muñoz cerrará la temporada en la lista de lesionados

CIUDAD DE MÉXICO.- La temporada de Andrés Muñoz (5-6, 28, 4.24) terminó oficialmente cuando los Marineros de Seattle lo colocaron en la lista de lesionados de 15 días, aunque el cerrador quedó fuera desde hace una semana con una inflamación en la rodilla derecha, en Denver, Colorado.

Los informes dicen que en otras circunstancias, digamos, con los Marineros en la pelea por un boleto a la postemporada, pudieron haber aguantado al sinaloense luego de los resultados negativos de una resonancia magnética.

Pero con el equipo de la división Oeste en el limbo, no le vieron caso arriesgar al hombre que aún en recorrido de altibajos muy marcados, aportó 28 rescates y 59 chocolates en 57 entradas y un tercio.

Muñoz se unió a la procesión de mexicanos que terminarán el calendario regular en el taller de reparaciones: el novato de los Angeles de Anaheim, Samy Natera Jr. (1-2, 3, 3.13), el utility de los Azulejos de Toronto Luis Urías (.250, 3, 8) y Daniel Duarte (2-0, 2, 2.12), quien pasaba por buen momento en el bullpen de los Mets de Nueva York cuando lo fulminó un tirón en la pierna izquierda.

AL llegar al día 162 de actividad en el Big Show, son cuatro los nacidos en México en la ruta de la postemporada, a saber: Javier Assad (Cachorros), Jonathan Aranda (Tampa Bay) y Alejandro Osuna (Texas) o Isaac Paredes (Houston).

Además de los México americanos, el campo corto de los Cerveceros de Milwaukee Joey Ortiz, el jardinero de los Medias Rojas de Boston Jarren Durán y su coequipero que hace poco regresó del taller de reparaciones, el pítcher Patrick Sandoval.

Falta saber si Manuel Rodríguez es considerado por los Rays para la serie divisional que jugarán contra el comodín con el récord más bajo, a partir del 3 de octubre. El yucateco fue habilitado para la última serie ante los Filis en Filadelfia.

EN su segundo aire del año, Roberto Osuna (2-2, 2.58) se adjudicó su “hold” 23 para contribuir en una blanqueada combinada de los Halcones de Softbank, 4x0, sobre las Águilas de Rakuten, dentro de la actividad del sábado en la Liga Japonesa del Pacífico.

Osuna subió al montículo en la séptima tanda y sin dilación procedió a retirar a los tres que enfrentó con la bola en juego, en su séptimo relevo consecutivo en los que no ha admitido carreras.

En 46 juegos de la temporada que finalizará el 5 de octubre y en la que los Halcones ya aseguraron disputar el pase a la Serie de Japón, el sinaloense compila 2-2 y una efectividad de 2.58. Ha recetado 41 ponches a cambio de 9 bases por bolas.

EL colombiano José Mosquera tomó ayer el mando de los Yaquis de Ciudad Obregón en Phoenix, Arizona, donde la tribu participa en la “Fiesta Mexicana” junto con los Naranjeros de Hermosillo y los Jaguares de Nayarit.

Con 40 años cumplidos en agosto, Mosquera es el estratega de menor edad entre los que iniciarán hostilidades el 13 de octubre y que tendrán como su decano con 68 años a Lorenzo Bundy en el timón de los Tomateros de Culiacán.

Mosquera, un ex receptor de ligas menores, dirigió en 2026 a la sucursal clase A fuerte de los Piratas de Pittsburgh, Greensboro (82-50), y en su hoja de servicios se encuentra el Clásico Mundial 2023 con la selección de su país y el título de la Serie del Caribe de 2022 de los Caimanes de Barranquilla en República Dominicana.

En el escenario de la pretemporada de la LMP los únicos equipos que esperan a sus respectivos pilotos son los Cañeros de Los Mochis, el estadounidense Chris Coste y los Jaguares al subcampeón 2026 en la LMB, Luis Carlos Rivera.

UN día como hoy en 1989 - Los dos equipos de la Bahía de San Francisco aseguran el título de su división. Oakland ganó en Oeste de la Liga Americana al vencer a los Rangers de Texas por 5-0, mientras que los Gigantes perdieron 1-0 ante los Dodgers de Los Ángeles, pero amarraron el pendón al conocerse la derrota de los segundos en el standing, los Padres de San Diego frente a los Rojos de Cincinnati en 13 episodios. Atléticos y Gigantes jugarán eventualmente la Serie Mundial que ganaron sus vecinos 4-0 tras una pausa de dos semanas debido a un terremoto.

Estas son las mañanitas para Carlos López (/78), Ricardo Sandate (77), Mike Schmidt (77), Germán Leyva (59), Alejandro Vidaña (58), Dionys César (50), Vicente Padilla (49) y Luis Gastélum (25).

-“Un hombre que se atreve a perder una hora no ha descubierto el valor de la vida”.- Charles Darwin.

EN seguidillas.- La temporada se acaba para la mayoría de la legión mexicana. Ayer, temprano, Alejandro Osuna (.262, 1, 26), de 3-2, incluido un doble (6) productor de una, en la importante victoria de los Rangers de Texas sobre los Mellizos de Minnesota que dejó la mesa puesta para un cierre dominical que definirá la división Oeste... Alejandro Kirk (.278, 10, 43), de 4-0, en la derrota en casa de los Azulejos de Toronto contra los Rojos de Cincinnati...El novato Jared Serna (.154, 0, 2), de 3-0 y una base por bolas al caer los Marlins de Miami, 8 a 3, con los Bravos de Atlanta.