Andrés Muñoz, duda de Marineros en la recta final de la campaña

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque matemáticamente todavía no están descartados, los Marineros de Seattle recibirán hoy a los Astros de Houston con un pie fuera de los playoffs y con la duda de su cerrador Andrés Muñoz (5-6, 28, 4.24), quien quedó “tocado” de la rodilla derecha durante el juego del pasado domingo en Colorado.

El lunes no hubo información sobre las condiciones del sinaloense que ha tenido una campaña de altibajos, según se aprecia en su efectividad que no va acorde a su fama de taponero estelar, si bien mantiene intacto su cartel de ser de los más duros del establecimiento con rápidas que en ocasiones alcanzan las 100 millas.

Muñoz ha ponchado a 89 en apenas 57 entradas y dos tercios en que ha caminado a 24, mientras aspira a su segunda cosecha de 30 salvados, lo que entre mexicanos sólo lograron Joakim Soria, Roberto Osuna y Sergio Romo.

Haciendo causa común en Seattle, está el cubano-mexicano Randy Arozarena en un recorrido en el que es primero del equipo en promedio (.279), hits (154), jonrones (26), producidas (76) y anotadas (106).

JOEY Meneses (.304, 16, 110) perdió varios puntos en su promedio de bateo, pero al final pudo retener el primer lugar en impulsadas que tuvo prácticamente toda la temporada en la Liga de la Costa del Pacífico AAA, asignado en la sucursal de los Atléticos que juegan en Sacramento, los Aviadores de Las Vegas.

La temporada regular en esa categoría ya bajó el telón y como es improbable que los A’s suban al sinaloense para la última semana del extenso almanaque ligamayorista, al primera base y designado sólo le quedará el compromiso de disputar la serie por el campeonato contra los Cometas de Oklahoma City, filial de los Dodgers de Los Ángeles.

Eso se verá a partir de hoy y se trata de un expedito trámite de tres juegos a ganar dos que también involucrará por el bando de la organización californiana, al lanzador sonorense Christian Romero (10-5, 4.07), y al jardinero de la doble nacionalidad Alek Thomas (.281, 11, 48).

En la otra AAA, la Internacional, los Cardenales de Memphis, sucursal de los “Pájaros Rojos” de San Luis, que trae en filas al tercera base Ramón Mendoza (.294, 9, 49), enfrentará a la finca de los Nacionales de Washington, Alas Rojas de Rochester.

De Memphis dio el brinco a Grandes Ligas el pitcher de relevo Luis Gastélum (7-1, 3, 2.27) y quemó sus últimos cartuchos el veterano tercera base Ramón Urías (.184, 2, 6) que fue colocado para asignación.

UN día como hoy en 1976 - El lanzador derecho Don Sutton completa el juego y alcanzó las 20 victorias en una temporada por primera y única vez, cuando los Dodgers vencieron a los Gigantes de San Francisco, 3-1, en Candlestick Park. El futuro miembro del Salón de la Fama registrará una marca de 324-256 (.559) a lo largo de sus 23 años de carrera en las Grandes Ligas.

En 1986- Fernando Valenzuela, de los Dodgers de Los Ángeles, se convirtió en el primer lanzador mexicano en ganar 20 encuentros en las Grandes Ligas al imponerse a los Astros de Houston por 9 a 2 y permitir solo dos imparables en toda la ruta. Teodoro Higuera sería el segundo apenas tres días después

Mañanitas para Juan Navarrete (73), Jeff Leonard (71), Vince Coleman (65) y Carlos Bustamante (32).

El 22 de septiembre de 1992, un día después de su cumpleaños 44, murió al volcar su camioneta el ex lanzador ligamayorista, Aurelio López, por la carretera México-Nuevo Laredo, a la altura de Matehuala, San Luis Potosi. Era alcalde en funciones de su natal Tecamachalco, Puebla.

-“Cuando te haces mayor te das cuenta de que tienes dos manos: una para ayudarte a ti misma y otra para ayudar a los demás”.- Audrey Hepburn.

OBSERVACIONES: Milán Tolentino sólo bateó .225 en la sucursal AAA de los Guardianes de Cleveland, Clippers de Columbus, peor conectó 21 jonrones y remolcó a 74. Lo esperan en Hermosillo y con mejor semblante que en 2025-2026 cuando apenas promedió .153 sin bambinazos y 3 remolcadas en 26 cotejos.

Por el mismo tenor, en Nayarit confían en que Alejo López reporte temprano a los Jaguares, una vez terminado su verano en el que estuvo en las filiales AAA de los Marineros (.302, 2, 13) y Reales de Kansas City (.307, 2, 15).

ENTRE suspensivos.- Los Charros de Jalisco esperan para noviembre a uno de sus héroes del ciclo anterior, Bligh Madris. El jardinero estadounidense vivió un verano inusual en 2026, jugando para la sucursal AAA de los Cardenales, Memphis (.249, 16, 61), con el SSG Landers (.175, 4, 9) de Corea del Sur y de vuelta en la finca de San Luis... El gerente de los bicampeones, Héctor Carrillo, también acordó para la segunda mitad del calendario las incorporaciones de los ligamayoristas Alejandro Osuna, Jared Serna y Gerardo Carrillo... Naranjeros de Hermosillo y Águilas de Mexicali causaron revuelo en Ontario, California, donde dividieron honores en sus primeros cotejos de preparación ante asistencias de paisanos por encima de las expectativas... Ambos conjuntos, los Jaguares y los Yaquis de Ciudad Obregón participarán en la tradicional “fiesta mexicana” en Arizona en los primeros días de octubre.