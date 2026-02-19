Andrés Muñoz: el cerrador de Seattle que sigue siendo subestimado en los rankings de MLB

Los Marineros de Seattle han encontrado en el sinaloense Andrés Muñoz a un seguro de vida para los últimos outs, aunque los rankings nacionales insisten en ubicarlo fuera del podio.
ESPN lo colocó sexto en su lista de relevistas para 2026 y MLB Network lo situó quinto en su conteo de “Top 10 Relief Pitchers Right Now”.
La realidad es que Muñoz ha firmado dos temporadas consecutivas de élite: efectividad de 2.12 en 2024 y 1.73 en 2025, con 38 salvamentos. Un desempeño que debería acabar con cualquier debate sobre su lugar entre los mejores cerradores de Grandes Ligas.
Los analistas reconocen su perfil dominante: cuatro campañas seguidas con ERA+ elevado y rivales limitados a un OPS de apenas .493. Además, el argumento del “efecto parque” no aplica en su caso: en 2025 fue más dominante como visitante, con un OPS permitido de .434 y sin cuadrangulares, frente a un .540 en casa con solo dos jonrones.
En el acumulado de las últimas dos temporadas, Muñoz es segundo en efectividad —solo detrás de Emmanuel Clase— y tercero en wOBA permitido, junto a nombres como Mason Miller. Sin embargo, los listados lo siguen relegando, lo que para la afición de Seattle se traduce en un “impuesto” que históricamente minimiza a sus lanzadores.
Con estos números, los reclamos de los fanáticos tienen fundamento: si se trata de elegir a los relevistas más confiables para octubre, Andrés Muñoz debería aparecer en el Top 3 sin discusión.