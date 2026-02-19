Andrés Muñoz: el cerrador de Seattle que sigue siendo subestimado en los rankings de MLB

Los Marineros de Seattle han encontrado en el sinaloense Andrés Muñoz a un seguro de vida para los últimos outs, aunque los rankings nacionales insisten en ubicarlo fuera del podio.

ESPN lo colocó sexto en su lista de relevistas para 2026 y MLB Network lo situó quinto en su conteo de “Top 10 Relief Pitchers Right Now”.

La realidad es que Muñoz ha firmado dos temporadas consecutivas de élite: efectividad de 2.12 en 2024 y 1.73 en 2025, con 38 salvamentos. Un desempeño que debería acabar con cualquier debate sobre su lugar entre los mejores cerradores de Grandes Ligas.