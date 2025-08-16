CIUDAD DE MÉXICO.- Con sus 29 rescates, más los que se acumulen, Andrés Muñoz (3-1, 29, 1.31) se metió en el reducido círculo de cerradores mexicanos considerados de élite, un total de tres, incluido el de la doble nacionalidad, Sergio Romo.

Sólo el líder histórico, Joakim Soria, Roberto Osuna y el mencionado Romo sumaron más salvados en el transcurso de una temporada que el taponero de los Marineros de Seattle, quien todavía está para algo pesado en 2025.

Eso sería empatar o superar el récord impuesto por Soria (43) en 2010 con los Reales de Kansas City o al menos convertirse en el segundo con 40, cantidad lograda por el coahuilense en dos ocasiones, 42 en 2008.

Osuna levantó cosechas de 39, 38 y 36 para los Azulejos de Toronto y Astros de Houston, y Romo una de 38 en 2011 en el bullpen de los Gigantes de San Francisco.

OBSERVACIONES: Alejandro Kirk empató el viernes contra los Rangers de Texas su marca personal de impulsadas en un juego (4). La impuso en 2021 ante los Bravos de Atlanta y repitió en 2022 frente a los Medias Blancas de Chicago y en 2023 contra los Tigres de Detroit.

Tras ser un éxito permanente en el rol de relevista en Grandes Ligas, Valente Bellozo (1-3, 4.21) permitió tres o más carreras en tres de sus últimas cuatro apariciones con los Marlins de Miami.

UN día como hoy, en 1977- Los récords caen al concluir la temporada de la Liga Mexicana: Aurelio López, de los Diablos Rojos de México, consigue su salvamento 30, junto con una marca de 19 victorias como relevista.

El venezolano Victor Davalillo, de 38 años y el mejor bateador de la liga con un promedio de .384, es adquirido por los Dodgers de Los Ángeles, de los Rieleros de Aguascalientes.

Estas son las mañanitas para el ex cátcher de los Yanquis de Nueva York, Jorge Posada (55), el ex serpentinero veracruzano Roberto Ramírez (54) y el infielder de los Medias Rojas de Boston, Dustin Pedroia (42).

-“La victoria más difícil es la victoria sobre uno mismo”.- Aristoteles.

ENTRE suspensivos.- Después del movido viernes por la noche, Alejandro Kirk (.292, 8, 52) únicamente aportó una anotada en cuatro turnos en blanco, ayer, en aplastante triunfo sobre los Rangers, 14-2... El ex bigleaguer Luis González está impedido quién sabe por qué para internarse en territorio nacional, según su participación en el playoffs Acereros-Tecolotes. Solamente lo hizo en dos juegos en el United Trade de Laredo, Texas, en los que se fue de 9-1 con una anotada, mientras brillaba por su ausencia en dos en el Parque La Junta de Nuevo Laredo... Se sabía que el nativo de Hermosillo traía problemas con sus papeles, pero eso pareció resuelto en invierno, jugando para los Naranjeros en casa y en gira.... Tras su enésima bajada de Grandes Ligas, donde compila 0-0 y 2.45 en carreras limpias en cinco apariciones, Alan Rangel tiró 3 innings en un hit, una rayita, 4 chocolates y 0 boletos con Leigh Valley contra los Bisontes de Buffalo (Toronto). En AAA, Rangel registra 5-3 y 4.69.