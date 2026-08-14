Andrés Muñoz es un hueso duro de roer para los Yanquis

Andrés Muñoz mostró su mejor semblante, ayer, en una jornada a todo sol en Nueva York, para completar una blanqueada combinada, 1x0, de los Marineros de Seattle sobre los Yanquis en un repleto Yankee Stadium (41,842).

CIUDAD DE MÉXICO._ Andrés Muñoz mostró su mejor semblante, ayer, en una jornada a todo sol en Nueva York, para completar una blanqueada combinada, 1x0, de los Marineros de Seattle sobre los Yanquis en un repleto Yankee Stadium (41,842).

El nativo de Los Mochis tiró un inning perfecto que incluyó dos ponches, para su vigésimo primer rescate de la temporada y el 99 de su trayectoria, mientras los Marineros evitaban la limpia en la serie entre equipos inmersos en la pelea por el “wild card”.

Muñoz (5-4, 21, 3.71) mejoró su performance en lo que va de agosto a 2-0, 2 rescates y efectividad de 1.69, con 10 chocolates y una base por bolas en cinco apariciones y cinco innings y un tercio. De por vida contra los Yanquis tiene 0-0, 5 salvados, 2.00 en carreras limpias, 16 ponchados y 5 boletos en 9 cotejos y 9 episodios.

Con sus 99 salvamentos, Muñoz es cuarto en la lista de mexicanos de todos los tiempos, después de Joakim Soria (229), Roberto Osuna (155) y Sergio Romo (134), y por encima de Isidro Monge (56), Juan Acevedo (53), Vicente Romo (52) y Enrique Romo (52).

EN su primera salida en casi un mes, Marcelo Martínez (5-2, 1.79) volverá a la actividad este viernes en la Liga de Taiwán, contra su antiguo equipo y recientes víctimas, los Monkeys de Rakuten.

El zurdo se fue al “exilio” en las menores para ceder su plaza de extranjero en el róster de los Dragones de Wei Chuan, tras obtener el triunfo el 21 de julio ante Rakuten con una labor de seis hits y dos carreras en seis innings.

Fue la segunda vez en el año que Martínez es inhabilitado abruptamente y eso le ha restado los innings necesarios para mantenerse en el top ten, en el recorrido en el que en 70 episodios y un tercio suma 47 ponches y 17 boletos.

TRES de tres: Samuel Natera Jr. (1-1, 3, 2.00) sólo permitió una carrera en sus pasadas diez apariciones con los Ángeles de Anaheim, en 11 innings y un tercio en los que recetó 20 chocolates a cambio de dos bases por bolas. En ese lapso, el zurdo oriundo de Ciudad Juárez, Chihuahua, logró dos salvamentos y sufrió su primera derrota.

Convertido en el “caballito de batalla” del mánager de los Cachorros de Chicago, Craig Counsel, Javier Assad (6-1, 2, 3.59) ha cumplido a cabalidad de acuerdo a la emergencia: abridor, relevo intermedio y cerrador con pizarras de más de tres carreras que requieren de trabajos largos.

Brandon Valenzuela (.228, 8, 21) va de 13-1 con un doble, 2 anotadas y 0 producidas en sus recientes cuatro juegos, alternando en la receptoría de los Azulejos de Toronto con Alejandro Kirk (.261, 4, 19).

UN día como hoy en 2002- Dos juegos de la Liga Americana se extienden a 14 innings. Gerónimo Gil conectó un jonrón con dos outs para darle a los Orioles de Baltimore la victoria por 6-5 sobre los Mellizos de Minnesota, en tanto que los Yanquis de Nueva York se sobreponen a un robo de home directo de Mike Sweeney para vencer a los Reales de Kansas City por 3-2. Bernie Williams impulsó con un sencillo la carrera que le otorga el triunfo a Ramiro Mendoza.

En 1995- Camino a una barrida en la serie final, los Sultanes de Monterrey derrotaron a los Diablos Rojos, 7x3, en la capital de Nuevo León. Héctor Heredia superó en el montículo a Will Flynt.

Mañanitas para Magic Johnson (67), Mark Gubicza (64), Juan Pierre (49), CJ Retherford (41), Alex Liddi (38) y Giovanny Gallegos (35).

Hoy cumpliría años Mark Fidrych (72), quien el 13 de abril de 2009 fue hallado sin vida debajo de una camioneta que requería arreglos mecánicos, en su granja de Massachusetts. La investigación forense determinó que el ex lanzador murió por asfixia al enredarse su ropa en el eje de toma de fuerza del vehículo.

-“Que el futuro diga la verdad y evalúe a cada uno según su trabajo y sus logros”.- Nikola Tesla.