Andrés Muñoz seguirá con los Marineros; Luis Urías, agente libre

El primera base de los Rays de Tampa Bay, Jonathan Aranda, se agregó a la lista de peloteros mexicanos cuyos equipos perdieron la Serie Mundial, pero a quienes lo bailado nadie se los quitará a la hora del juicio final.

CIUDAD DE MÉXICO.- El primera base de los Rays de Tampa Bay, Jonathan Aranda, se agregó a la lista de peloteros mexicanos cuyos equipos perdieron la Serie Mundial, pero a quienes lo bailado nadie se los quitará a la hora del juicio final.

El primero fue el ilustre veracruzano Roberto Ávila en 1954 con los Indios de Cleveland que eran favoritos después de una temporada de más de 100 victorias y fueron barridos y regados por los Gigantes de Nueva York.

Siguieron por estricto orden de aparición: Aurelio Rodríguez en el siempre recordado clásico de otoño de 1981 que los Dodgers de Los Ángeles y Fernando Valenzuela ganaron a los Yanquis de Nueva York, en seis juegos. El tercera base le conectó dos hits a Valenzuela en el tercer encuentro.

Luego se supo de Karim García en 2003 con los Yanquis que sorpresivamente cayeron en cinco juegos ante los Marlins de Miami y el antecedente más a la mano, antes de Aranda, Roberto Osuna en el bullpen de los Astros de Houston en 2017 contra los Dodgers.

DEL remanente de la Serie Mundial: --Puerto Rico fue el único país de los, digamos, tradicionales, en la Confederación del Caribe, que no tuvo representante en la Serie Mundial 2026. Hubo de República Dominicana, Venezuela y México, además de Cuba y Canadá, para completar la legión extranjera.

--El agarrón entre los Rays y los Cerveceros arrojó a un nuevo campeón por tercera vez en los pasados 8 años, después de los Nacionales de Washington en 2019 a costillas de los Astros y los Rangers de Texas en 2023 sobre los Diamondbacks de Arizona.

--Los conjuntos de la Liga Americana dominan 68-54, encabezados por los Yanquis de Nueva York (27), pero la Liga Nacional ha ganado siete de las pasadas 11, en un balance en el que los Dodgers lograron tres banderines.

--En algunas publicaciones le cargan a los Cerveceros un año más de existencia, contando el de 1969 de los fugaces Pilotos que jugaron en Seattle sólo ese año. En realidad, adquirieron la franquicia luego de la temporada del 69 y debutaron en Milwaukee en el 70.

--Los Cerveceros celebrarán este viernes con sus aficionados por las avenidas de Milwaukee, donde no había un festejo de un campeón de Grandes Ligas desde los Bravos de 1957 que vencieron a los Yanquis. Los más viejos de la comarca lo pueden contar a sus nietos.

--En 1982 la vieron cerca en la ya contada historia, pero sucumbieron en siete desafíos ante los Cardenales que llegaron abajo en la pizarra al último tercio del séptimo y decisivo partido en San Luis.

LA presencia como lanzador fuera de róster del yucateco, Manuel Rodríguez, en la “cueva” de los Rays en la Serie Mundial, nos remonta a 1991 cuando se supo del primer mexicano en esos pasos en sus inicios en Grandes Liga: Vinicio Castilla.

El oaxaqueño estuvo como “oyente” en la caseta de los Bravos en el clásico de otoño que disputaron a los Mellizos de Minnesota y la cual perdieron los de Atlanta en siete juegos, la primera de tres en la que mordieron el polvo en los noventa a cambio de una ganada.

Pero también se supo de otros: en 2002, Alfredo Amézaga salió varias veces a cuadro en la televisión estadounidense echando relajo en el dugout de los Ángeles de Anaheim, en la serie que los californianos ganaron en siete encuentros a los Gigantes de San Francisco.

Y uno más que vivió una experiencia similar fue Ramiro Peña con los Yanquis de Nueva York en 2009, aunque el regiomontano fue dado de alta para el sexto encuentro en el que se coronaron los neoyorquinos, pero sus servicios no fueron requeridos por el manager Joe Girardi...

UN día como hoy en 1973- Vicente Romo lanzó pelota de dos hits en 9 innings y Ramón Montoya se voló la barda para conducir a los Yaquis de Ciudad Obregón a un triunfo, 2 a 0, sobre los Mayos de Navojoa. La derrota fue para Ricardo Sandate.

En 1998- El pitcheo de los Naranjeros de Hermosillo estableció nueva marca concediendo cuatro carreras de “caballito”, pero derrotaron a los Tomateros de Culiacán, 7x6. Ganó Miguel Aguilar.

Estas son las mañanitas para Mickey Rivers (78), Alfonso Jiménez (69), Danny Tartabull (64) y Marco Scutaro (51).