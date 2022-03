$!Andrew Miller anuncia su retiro tras 16 años en las Mayores

El relevista veterano Andrew Miller decidió retirarse del beisbol, según publicó el St. Louis Dispatch.

El zurdo de 36 años anunció su decisión enviándole un mensaje de texto al diario que dice: “Me siento muy afortunado porque mi carrera resultó como esperaba. Claro, hubo trechos complicados, lesiones y momentos de duda. Tampoco voy a negar que, en ciertas ocasiones, me pregunto si algunas cosas hubieran sido diferentes, los resultados fueran mejores. Usualmente me doy cuenta rápidamente de lo afortunado que he sido”.