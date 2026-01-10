CIUDAD DE MÉXICO:- Domingo de semifinales en la Liga Mexicana del Pacífico, empezando en Culiacán y en Guadalajara y su conurbada Zapopan. La antesala del momento climático de la temporada que arrancó el 15 de octubre.

Después de su gran escape cuando parecían liquidados (1-3) frente a los Cañeros de Los Mochis, los Tomateros recibirán a los Algodoneros de Guasave que llevan más de medio siglo buscando su segundo campeonato y en Jalisco, los monarcas vigentes, Charros, a Águilas de Mexicali.

Los ganadores en el crucial compromiso a un máximo de siete encuentros, no solo conseguirán el ansiado boleto a la post serie por la corona, sino también el derecho de participar en la Serie del Caribe, garantizado para ambos finalistas debido a la crisis en Venezuela.

La única otra vez que la LMP tuvo esa emergencia como anfitriona del clásico caribeño data de 1974 en Hermosillo. El primero en territorio nacional en el que representaron al circuito los campeones Venados de Mazatlán y los Yaquis de Ciudad Obregón.

El mánager de los Charros, Benjamín Gil, va por su sexto título que lo colocaría sólo a uno del líder histórico, Francisco “Paquín” Estrada, cuyo familiar cercano y antagonista del timonel de Jalisco, Roberto Vizcarra, aspira a su cuarto banderín y segundo con los fronterizos.

Pero el hombre del momento en la estrategia en su regreso a la liga Arco es el estadounidense, Lorenzo Bundy, bicampeón en el verano con los Diablos Rojos y que tras llevar las riendas de los Tomateros en la épica remontada, continúa en la ruta de su cuarto gallardete.

En ese escenario de pilotos exitosos, el experimentado Óscar Robles que volvió a Guasave luego de iniciar el ciclo en Mexicali, es el único todavía sin pergaminos, quedando cerca en 2022-2023 en la final que los Algodoneros perdieron ante sus vecinos Cañeros.

EL jardinero chihuahuense de los Naranjeros de Hermosillo, Angel Ramírez (.290, 0, 21), se llevó la distinción de Novato del Año, en cerrada votación en la que se impuso con el 30% de las preferencias de los periodistas e influencers.

Superó a los serpentineros Carlos Medina (3-0, 2.45), Nayarit, Miguel León (1-0, 2.76), los Mochis, Fernando Olguin (1-0, 3.21), Culiacán, y Óscar Rojas (4-1, 3.55), Mazatlán.

Ramírez, de 20 años, pertenece a los Reales de Kansas City que en 2025 lo asignaron a la clase Rookie (.289, 1, 10). Ya había tenido una experiencia previa de 87 turnos en la Liga Arco entre 2022 y 2024.

Es el novicio más destacado 12 en la historia de los Naranjeros, incluyendo cuatro que llegaron a Grandes Ligas: Elliot Wills (1974-1975), Alejandro Treviño (1978-1979), Luis Carlos García (1996-1997) y Erubiel Durazo (1997-1998).

UN día como hoy, en 1973- La Liga Americana aprueban experimentar por tres años con la regla del bateador designado por el pitcher para la próxima temporada, mientras la Liga Nacional se aferra a la tradición.

El 11 de enero de 1939 nació en Guasave, Sinaloa, Arnoldo “Kiko” Castro, destacado jugador de cuadro e inmortal en el Salón de la Fama del beisbol Mexicano. Murió el 16 de diciembre de 2013.

-“El acto más valiente para una mujer es pensar por sí misma y en voz alta”.- Coco Chanel.

EN seguidillas.- Los Tomateros han ganado 10 de 13 series de playoffs a los Cañeros, además de la final de 1969-1970, pero es la primera vez que superan a los verdes estando abajo 1-3... Benjamín Gil y Lorenzo Bundy, finalistas en 2025 en la Liga Mexicana en los mandos de Charros y Diablos Rojos, respectivamente, podrían ser los primeros en encontrarse en esa estancia en el mismo ciclo también en el Pacífico... Bundy tomó el timón de los Guindas el 2 de diciembre, sustituyendo a Roberto Vizcarra, y Gil es el único en semifinales vigente desde el primer día de hostilidades... Con asistencias de 19,101 y 20,000 en los juegos seis y siete contra los Cañeros y acostumbrados a situaciones intensas y peligrosas, los aficionados de Culiacán confirmaron su hegemonía como animadores, para disgusto de quienes arengan en las redes para que no salgan de sus casas a divertirse... La intención es mantenerlos encerrados y sacarlos a votar en 2027, pero los beisboleros se cuecen aparte.