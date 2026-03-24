CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de Sonora que encabeza Alfonso Durazo Montaño ha puesto a licitación el proyecto de remodelación del estadio Manuel “Ciclón” Echeverría, a un costo de 120 millones de pesos, según datos oficiales.

El 6 de abril darán curso a las propuestas y el día 10 anunciarán a la constructora ganadora que debe iniciar las obras a más tardar en mayo, similar en cuanto a los tiempos al diseño del Francisco Carranza Limón de Guasave en 2019.

Al inmueble estrenado en octubre de 1970, cuando la tribu regresó a la pelota invernal junto con los de estreno Algodoneros, le esperan cambios estructurales, butacas, techumbre y campo de juego que tendrá pasto sintético.

Serían entonces los primeros pasos para el probable y expedito regreso de los Mayos de Navojoa a la Liga Mexicana del Pacífico en el ciclo 2026-2027. El circuito sesionará hoy en su antigua base, Hermosillo capital sonorense y, obviamente se esperan noticias contundentes, claras e inobjetables al respecto.

LA legión mexicana sufrió dos inesperadas bajas en vísperas de la inauguración en Grandes Ligas: Javier Assad, con números y presencia para considerarlo ya establecido y el todavía novato Alejandro Osuna, asignados a las menores por los Cachorros de Chicago y Rangers de Texas, respectivamente.

Para los Rangers el jardinero de 23 años todavía no termina por sazonar a pesar de promediar .333 (33-11) en el spring training, y su cierre en la campaña de su debut en 2025, cuando si bien bateó sólo .212 con 2 cuadrangulares y 15 impulsadas en 63 juegos, pegó hit en 16 de sus últimos 20 encuentros para trabajar la línea de los .300 (.315).

También despegará en las menores, como se esperaba, Valente Bellozo, el abridor y relevista que los Rockies de Colorado tenían de invitado fuera de roster. El diestro rindió un discreto 1-1 y 6,32 en cinco apariciones en el spring training, con 9 chocolates y 4 bases por bolas en poco más de 15 innings.

Bellozo ha venido a menos después de su decente estreno en el Big Show en 2024 con los Marlins de Miami (3-4, 3.67) quienes lo dejaron libre en 2025 (1-4, 4.65). Tampoco pudo lucir en su reaparición en la LMP en la nómina de Águilas de Mexicali (0-1, 4.50), salvo algunos momentos en que mostró la fortaleza de un atleta de 25 abriles.

UN día como hoy, en 1987- El jugador de cuadro y jardinero de los Tecolotes de los Dos Laredos, Gerardo Sánchez, empezó su racha de 1,415 juegos con la que implantó una marca en la Liga Mexicana y que llegó a su fin el 8 de mayo de 1998 cuando no llegó a tiempo a la Ciudad de México a causa de un vuelo demorado desde Villahermosa, Tabasco.

En 2001 - El pítcher de los Diamondbacks de Arizona, Randy Johnson, mata accidentalmente a una paloma con un lanzamiento durante la victoria de su equipo por 10-6 en un juego de exhibición contra los Gigantes de San Francisco. El ave cometió el error de interponerse en la trayectoria de una bola rápida de 95 mph.

Estas son las mañanitas para Mike Naggy (80), Lee Mazzilli (71), Tom Glavine (60), Dan Wilson (57), Humberto Cárdenas Cortés (43) y Erisbel Arruebarrena (36).

El 25 de marzo de 2009 murió en funciones en Culiacán el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, Renato Vega Alvarado (72). Fue gobernador de Sinaloa entre 1993 y 1998. En 2000 asumió el cargo en el circuito invernal.

-“En la soledad no se encuentra más que lo que a la soledad se lleva”.- Juan Ramón Jiménez.

OBSERVACIONES: Los Yanquis de Nueva York disputarán este miércoles por la noche el primer juego inaugural de su historia en San Francisco, cuyos Gigantes se mudaron de la urbe de hierro tras la lejana temporada de 1957. Hay un antecedente de un “opening” Yanquis-Giants, pero en Nueva York, el 30 de marzo de 2023 y ganaron los locales, 5x0.

El receptor sonorense, César Salazar, no consiguió un lugar en el róster de los Astros de Houston que lo han colocado transferible. Lo anterior implica que si no interesa a organización conocida de las Mayores, naturalmente, Salazar podría ir a los Sugar Land Space Cowboys (AAA). En fracciones de tres veranos en MLB, promedia .232, sin jonrones y 9 empujadas.

EN la Toronja y el Cactus.- Previo a integrarse a la sucursal AAA, Alejandro Osuna (.333, 0, 5) tomó un último turno y pegó imparable, en la victoria de los Rangers sobre los Reales de Kansas City, 4 a 1... Jonathan Aranda (.273, 1, 1),de 2-0 al caer los Rays de Tampa Bay ante los Bravos de Atlanta, 3-2... Los Mellizos de Minnesota apalearon a los Medias Rojas de Boston, 15-6. El camarero de los “Patirrojos”, Marcelo Mayer (.231, 1, 2). De 3-2 y una anotada.