Aporta Javier Assad en victoria de los Cachorros

CIUDAD DE MÉXICO.- Javier Assad (0-1, 5.63) tuvo otro recorrido de cuatro innings en su segunda apertura posterior a su larga ausencia, pero en la de ayer se reivindicó con una labor que permitió a su equipo mantenerse en la contienda con los Piratas de Pittsburgh. Los Cachorros ganaron 4x3 en Chicago.

El derecho de 28 años, que en su reaparición perdió en Toronto (4 Ip, 8h, 4c), dispersó 5 imparables y una anotación, recetó tres chocolates y caminó a uno, con 65 lanzamientos, 44 strikes.

La siguiente salida de Assad sería el próximo viernes por la noche contra los Angelinos en Anaheim y a quienes nunca ha enfrentado en su relativa corta trayectoria.

EN Tijuana dolió tanto la eliminación de los Toros frente a los Algodoneros de Unión Laguna que los aficionados frustrados y “villamelones” exigen la salida hasta del cronista Alexander Azuaje y las porristas.

Obviamente, en el paquete de culpables por el tercer tropiezo consecutivo ante los de Torreón, también incluyen al mánager Óscar Robles, colaboradores y al flamante presidente ejecutivo, Omar Canizales Soto.

Los acusan y condenan sumariamente por no haber administrado bien el “trabuco” armado con la lana de Alberto Uribe, quien casi no se deja ver delegando funciones. Atrás quedaron los intensos primeros veranos, a partir de 2014, cuando compraron la franquicia de los Petroleros de Minatitlán.

De cualquier manera, Uribe y allegados saben lo que tienen que hacer para devolver al club a los primeros planos y ciertamente, habrá cambios, pero sin llegar al masivo ajuste de cuentas que pide el respetable público.

UN día como hoy, en 1982: Al completar un juego suspendido el día anterior tras 17 innings, los Dodgers de Los Ángeles vencieron a los Cachorros de Chicago, 2-1, en 21 episodios.

Los Dodgers triunfaron a pesar de quedarse sin jugadores de posición y tener que usar a los lanzadores Fernando Valenzuela y Bob Welch en los jardines.

Jerry Reuss lanzó los últimos cuatro innings para la victoria, luego abrió el juego regular de ese día y volvió a ganar 7-4, ante 26,578 aficionados en el Wrigley Field.

Hoy es el cumpleaños de Alejandro Ortiz (65), David Gutiérrez (32) y Michael Toglia (27). El 18 de agosto de 1952 nació Eleno Cuén, quien murió el 25 de octubre de 2019 en Esperanza, Sonora.

-“Hay grandes sonrisas que esconden a grandes traidores”.- Anónimo.

ENTRE suspensivos.- Alejandro Kirk (.292, 10, 53) conectó su décimo vuelacerca, su único hit en cuatro turnos sin nadie abordo, en derrota de los Azulejos en casa con los Rangers de Texas... Los hermanos Urías remolcaron una por barba, Luis (.233, 8, 23), de 3-1, y Ramón (. 253, 9, 39), de 1-1, en tropiezos de los Atléticos en Sacramento versus Angelinos y Astros en Houston ante los Orioles de Baltimore, respectivamente... El México americano, Jo Jo Romero (.4-5, 3, 2.32), sufrió su segundo revés consecutivo como cerrador de los Cardenales de San Luis, tras despegar como tal con 1-0, 3 rescates y 1.50 en carreras limpias.