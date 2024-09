Por su segunda campaña

A sus 19 años, el sonorense Bryan Corral ya vivió su debut como profesional vestido de tomatero. Este miércoles, tras sumar un verano activo en Liga Mexicana de Beisbol (LMB), posee más experiencia y tiene metas claras.

“Yo creo que mis expectativas en esta pretemporada son entrenar duro, agarrar un lugar en el equipo y seguir mejorando día con día. El año pasado me sentí muy bien, gracias a Dios, me sentí muy cómodo con todos”, dijo en entrevista.

Corral originalmente, era primera base. Poco a poco y con el apoyo del cuerpo técnico, se ha convertido en un jardinero tan capaz, que ya tuvo un encuentro desde el inicio como jardinero central.

“Ramón (Valdez) me ha ayudado mucho, la verdad. Me siento con mucha confianza con él. He mejorado mucho gracias a él y estoy muy agradecido”, finalizó.