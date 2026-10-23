Con Jonathan Aranda en la primera base de los Rays de Tampa Bay serán 19 nacidos en México con participaciones en la Serie Mundial y cuatro de doble nacionalidad, además de otros cinco paisanos de usted que no jugaron por estar fuera de róster, pero que les tocó estar del lado de los ganadores para recibir sus respectivos anillos.

CIUDAD DE MÉXICO._ Con Jonathan Aranda en la primera base de los Rays de Tampa Bay serán 19 nacidos en México con participaciones en la Serie Mundial y cuatro de doble nacionalidad, además de otros cinco paisanos de usted que no jugaron por estar fuera de róster, pero que les tocó estar del lado de los ganadores para recibir sus respectivos anillos.

Aranda se unirá Roberto Ávila (1954), Horacio Piña (1973), Enrique Romo (1979), Fernando Valenzuela (1981), Aurelio Rodríguez (1981), Aurelio López (1984), Jorge Orta (1985), Erubiel Durazo (2001), Benjamín Gil (2002), Karim García (2003), Alfredo Aceves (2009), Fernando Salas (2011), Jaime García (2011), Roberto Osuna (2019), Julio Urías (2020), Víctor González (2020) y Alejandro Kirk (2025).

Y a los México americanos, el cerrador Sergio Romo que ganó tres anillos con los Gigantes de San Francisco, Alex Verdugo y los debutantes en el elenco de los Cerveceros de Milwaukee, el torpedero Joey Ortiz y el relevista JoJo Romero.

De esos 19, celebraron la corona, Piña (Oakland), Romo (Pittsburgh), Valenzuela (Dodgers), López (San Diego), Orta (Kansas City), Durazo (Arizona), Gil (Anaheim), (Aceves (2009), Salas y García con los Cardenales de San Luis, Urías y González en 2020 con los Dodgers de Los Ángeles.

Hubo otros ganadores fuera de róster: Armando Reynoso (2001), Arizona, Alfredo Amézaga (2002), Anaheim, Ramiro Peña (2009), Yanquis y Héctor Velázquez (2018), quienes alcanzaron el reparto de las preciadas joyas.

Aranda sería el primer mexicano en festejar en el Clásico de Otoño desde el serpentinero mazatleco José Urquidy en 2022 con los Astros de Houston que se impusieron en seis batallas a los Filis de Filadelfia.

EL ampáyer mexicano Alfonso Márquez también trabajará en la Serie Mundial 2026, la sexta de su amplia trayectoria, aunque esta vez no estará en el terreno de juego. Ahora disipará dudas en el sistema de revisiones por video.

El nativo de Zacatecas se presentó como jefe de cuadrilla en la Serie Divisional de este año en la que los Cerveceros pasaron sobre los Padres de San Diego en cinco desafíos y ofició detrás del plato en el primer cotejo.

Márquez, de 54 años, resultó noticia o tendencia como dicen en el argot de las redes sociales el 18 de mayo, después de que en un juego celebrado en Miami fue golpeado en dos ocasiones por batazos que impactaron su careta en el mismo turno del hondureño de los Bravos de Atlanta, Mauricio Dubón. Estuvo inactivo un par de meses.

UN día como hoy en 1981 – Los Dodgers de Los Ángeles vencieron a los Yanquis por 5-4 en el tercer juego de la Serie Mundial, para reducir la ventaja de Nueva York a 2-1, ante 56,236 espectadores en Dodger Stadium.

El novato Fernando Valenzuela se sobrepuso a momentos que casi lo sacan de la contienda para tirar un juego completo de 9 hits, incluidos dos jonrones, 7 bases por bolas y 6 ponches para ganar el único juego de Serie Mundial de su extensa carrera.

En 1992- Timber Mead lanzó juego sin hit ni carrera en 9 entradas y los Algodoneros de Guasave superaron, 8x0, a los Cañeros de Los Mochis.

Mañanitas para Al Leiter (61), Hernando Arrredondo (50) y Ben Francisco (45).

Hoy cumpliría años Jim Bunning (95), único pítcher en la historia de Grandes Ligas en lograr dos juegos sin hit ni carrera consecutivos. Fue elegido para el Salón de la Fama de Cooperstown en 1996 cuando era senador por el Partido Republicano.

-“Nadie es más grande que el propio juego. Si los fanáticos dejan de ir a los estadios o escuchar por radio y televisión, el beisbol profesional tal como lo conocemos llegará a su fin”.- Jim Bunning.

EN seguidillas.- Murió Todd Benzinger, primera base y jardinero que en 1990 ayudó a los Rojos de Cincinnati a ganar la Serie Mundial y por barrida a los favoritos Atléticos de Oakland. Tenía 63 años y una trayectoria de tres veranos con los Rojos, Gigantes de San Francisco (3), Medias Rojas de Boston (2), Dodgers de Los Ángeles (1) y Reales de Kansas City (1)...