CIUDAD DE MÉXICO.- Así como Isaac Paredes hizo la “graciosa huida” de Hermosillo, requerido por su nueva organización Astros de Houston, su antiguo compañero en los Rays de Tampa Bay, Jonathan Aranda (.319, 4, 15), tendría los días contados en las filas de los Yaquis de Ciudad Obregón.

El joven toletero que se unió el 30 de noviembre en Mazatlán no estaría para los playoffs que empezarán el 1 de enero, dejando un hueco enorme porque después de un lento despegue, ahora mismo es el más tórrido en los ataques de la tribu.

Ha participado en 20 encuentros, cubriendo la primera y segunda bases y los jardines, promediando .400 (40-16) con cinco dobles, un triple, 4 jonrones, 11 remolcadas y 7 anotadas en sus pasados 10, coincidiendo con el arribo del mánager Miguel Ojeda.

Aranda, quien no reportaba a la LMP desde 2021-2022, cumple el objetivo de tomar los turnos que pueda para compensar el largo periodo de inactividad en el verano debido a lesiones, incluida una fractura en el dedo de la mano derecha que necesitó de una cirugía.

FALTANDO dos series—seis juegos—para el cierre de hostilidades en la Liga Mexicana del Pacífico, así van los mánagers de reemplazo: Roberto Vizcarra (9-3), Culiacán; Luis Carlos Rivera (16-14), Mexicali; Miguel Ojeda (9-9), Ciudad Obregón; Juan José Pacho (22-25), Mazatlán, y Robinson Cancel (14-24), Monterrey.

Vizcarra y Rivera están sacando provecho a su segunda oportunidad luego de ser botados en Mexicali (15-16) el yerno de Francisco Estrada y en Mazatlán (4-11) el ex lanzador chihuahuense, quien no olvidemos que en el ciclo pasado disputó y perdió la serie final con los Venados ante los Naranjeros de Hermosillo.

Si la temporada hubiese finalizado el pasado 22 de diciembre y después de la pausa navideña, las series de playoffs serían: Hermosillo-Mazatlán, Culiacán-Ciudad Obregón, Los Mochis-Guasave y Jalisco-Mexicali.

UN día como hoy, en la Nochebuena de 1981: Salomé Barojas, de los Tomateros de Culiacán, perdió el juego perfecto en el noveno inning cuando permitió sencillos a Carlos Villela y David Villagómez, pero se recuperó para derrotar 2x0 a los Venados de Mazatlán, en el estadio Teodoro Mariscal.

En 2002: Un acuerdo que lleva a un funcionario de los Medias Rojas de Boston a calificar a los Yanquis de “imperio del mal”, el desertor cubano José Contreras acepta los términos de un contrato de cuatro años con Nueva York.

Contreras, considerado el mejor lanzador de la selección nacional de Cuba, fue declarado agente libre tras obtener la residencia en Nicaragua.

El rendimiento del diestro con los neoyorquinos quedaría lejos de las expectativas (15-7, 4.64 en dos campañas) y en términos generales también en su trayectoria en la que lanzó para Medias Blancas (5), Filis de Filadelfia (3), Rockies de Colorado (1) y Piratas de Pittsburgh (1).

**“Que sigamos todos alrededor de la mesa es una bendición esta Nochebuena”.

EN seguidillas.- No es elegible para Novato del Año porque en 2024 actuó en 7 juegos AAA en la sucursal de los Cachorros de Chicago, pero lo bailado nadie se lo quitará a Reivaj García (.314, 1, 19) como revelación de los Naranjeros... Tampoco puede ser el retorno del año porque eso no aplica en el Pacífico, considerando que García no participaba desde 2021-2022 con los Mayos de su ciudad natal (.231, 1, 4)... Los Algodoneros le han dado cuerda al tercera base Kevin Padlo (.093, 2, 3), quien ha consumido algunos turnos en las Mayores y que en 2024 rindió en AAA de Kansas City, Dodgers y Cachorros (.184, 10, 42),con la esperanza de que saque la casta en la recta final y playoffs.