Arozarena conecta jonrón en derrota de Marineros ante Reales

SEATTLE._ Los Reales de Kansas City se impusieron 7-6 a los Marineros de Seattle en un duelo cargado de dramatismo, definido en la octava entrada con un sencillo productor de Lane Thomas.

El regreso de Vinnie Pasquantino a la alineación titular fue clave: conectó un cuadrangular y sumó una carrera impulsada en el primer inning. Salvador Pérez también brilló con dos dobles y dos remolcadas, mientras que el novato Jac Caglianone disparó su tercer jonrón de la campaña. En el cierre, Lucas Erceg trabajó un noveno sin daño para apuntarse su octavo salvamento.

Seattle respondió con poder: Julio Rodríguez conectó dos jonrones y produjo cuatro carreras, incluyendo el batazo que empató el juego 6-6 en el sexto episodio. Connor Joe y Randy Arozarena también se volaron la barda.