La parte baja de la alineación de Tampa Bay armó un rally cuando Taylor Walls, el panameño Christian Bethancourt y el cubano Vidal Bruján llenaron las bases, y la parte superior del orden se encargó de completar el trabajo. El cubano Yandy Díaz largó un elevado de sacrificio a lo profundo del jardín central, y el dominicano Wander Franco continuó su tórrido comienzo de año con un doble de dos carreras entre el jardín izquierdo y el central.

Los dos clubes intercambiaron un par de carreras en el quinto, pero Boston no se rendiría tranquilamente. Justin Turner conectó un doble ante Jalen Beeks y anotó con un par de rodados en el sexto. En el séptimo, el dominicano Manuel Margot y el colombiano Harold Ramírez no pudieron tomar un elevado, dándole un out extra a los Medias Rojas, que aprovecharon el regalo cuando el dominicano Rafael Devers bateó un jonrón de tres rayitas al izquierdo ante el relevista Colin Poche y redujo la ventaja de Tampa Bay a una carrera.

Por segunda vez en tres días, los Rays, que ganaron 10 de sus primeros 11 juegos por al menos cuatro carreras, disputaron un duelo apretado. Pero sus mejores relevistas y bateadores estrellas respondieron en los momentos precisos.