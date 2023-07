“Adolis es como mi hermano, tanto que lo nombré padrino de mi hija”, dijo Arozarena recientemente. “Creo que Dios nos puso intencionadamente en el mismo equipo, porque hasta fuimos compañeros de habitación juntos después de firmar. Tanto él como yo nos hemos dado muchos consejos. Nos damos consejos mutuamente, y me alegra que cuando él logra algo, él se alegra igual cuando yo logro cosas”.

Con una conexión tan fuerte, es lógico que los dos no sólo vayan a ser titulares en el Juego de Estrellas de este año, sino que compitan frente a frente en la primera ronda del Derby de Jonrones. Es la segunda participación de García en el All-Star y la primera de Arozarena. Es la primera vez que ambos ven acción en el Derby.

“Me siento muy feliz de poder competir con él”, aseguró Arozarena. “Obviamente somos muy buenos amigos. Nos hablamos mucho. En realidad, no se había corrido la voz de que iba a participar, todavía en público, pero él me había dicho que iba a competir. Así que le contesté: ‘Espero que no vayamos uno contra el otro’”.

Ahora que ambos saben que van a competir entre sí, el tono no cambió demasiado. La competencia amistosa se mantuvo, aunque Arozarena reconoció el evidente poder de García, que pesa 205 libras (92 kilogramos).