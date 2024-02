SCOTTSDALE._ El venezolano Luis Arraéz, dos veces campeón de bateo, perdió el miércoles su arbitraje salarial con los Marlins de Miami y vio frustrado el intento de ganar en dos años consecutivos.

Arráez recibirá los 10.6 millones de dólares que ofreció Miami en lugar de los 12 millones que pidió. Keith Greenberg, Stephen Raymond y Richard McNeill tomaron la decisión tras escuchar los argumentos el martes.

El segunda base ganó el título de bateo de la Liga Americana en 2022 con Minnesota, con un promedio de .316, además de ocho jonrones y 49 empujadas. Fue canjeado a Miami en enero de 2023, y ganó su arbitraje con los 6,1 millones que pidió en lugar de los 5 millones que le ofrecieron los Marlins.

El año pasado consiguió su segundo título de bateo, ahora en la Liga Nacional con un máximo de carrera de .354, 10 cuadrangulares y 69 impulsadas.

Arráez, quien cumple 27 años en abril, será elegible para la agencia libre tras la campaña 2025.

Los jugadores lideran en el arbitraje por 7-5 a falta de tres casos: el tercera base de Filadelfia Alec Bohm (4 millones vs. 3,4 millones), el jardinero colombiano de Tampa Bay Harold Ramírez (4,3 millones vs. 3,8 millones) y el zurdo de Miami Tanner Scott (5,7 millones vs. 5,15 millones).

El relevista de Tampa Bay Jason Adam tampoco ganó dos años seguidos después de que el panel favoreció la oferta de 2,7 millones de los Rays en lugar de los 3.25 millones que el lanzador pidió el martes.

El jardinero Ryan O’Hearn y los Orioles de Baltimore evitaron ir a audiencia al llegar a un acuerdo de 3.5 millones y un año el miércoles. El trato fue un punto medio de los 3.8 millones que pidió O’Hearn y los 3,2 millones que ofrecieron los Orioles cuando las partes intercambiaron propuestas de arbitraje salarial el mes pasado. Este acuerdo incluye una opción de equipo de 7.5 millones de dólares y esta opción incrementaría 500 mil dólares si disputa 120 juegos y otros 500 mil dólares si llega a 150 encuentros este año.