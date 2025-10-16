$!¡Arranca la fiesta del beisbol en Culiacán!

CULIACÁN._ La pasión por el beisbol volvió a encenderse en Culiacán. La noche del jueves, el Estadio Tomateros fue escenario de una espectacular ceremonia para dar inicio a la Temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), en un esperado duelo entre Tomateros de Culiacán y Algodoneros de Guasave. Las emociones comenzaron desde el protocolo inaugural, cuando ambas novenas salieron al diamante acompañadas por la escolta del Ejército Mexicano, encargada de rendir los honores a la bandera.











Uno de los momentos más especiales de la noche fue la presencia de la culiacanense Irene Aldana, destacada peleadora de artes marciales mixtas en la UFC, quien acompañó al equipo guinda durante su presentación ante la afición.

La ceremonia continuó con el tradicional lanzamiento de la primera bola, a cargo de jóvenes peloteros culiacanenses que formaron parte de la Selección Mexicana campeona de la Serie Mundial Cal Ripken, celebrada recientemente en Estados Unidos. Junto a ellos, estuvo presente la directiva guinda, encabezada por el presidente ejecutivo del club, Héctor Ley López.





Una vez concluido el protocolo, los asistentes disfrutaron de un espectáculo inaugural digno de una fiesta beisbolera: juegos de luces, show de drones y pirotecnia iluminaron el cielo de la capital sinaloense.









La pantalla gigante del estadio proyectó una emotiva recopilación de los momentos más memorables en la historia del club, incluyendo sus campeonatos en la LMP y sus participaciones en la Serie del Caribe. Más adelante, otro video mostró fotografías de fanáticos guindas desde su infancia hasta la adultez, reforzando la idea de que la Nación Guinda es una tradición que se hereda de generación en generación.