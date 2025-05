DENVER._ Los Tigres han existido por mucho tiempo. La temporada de 2025, de hecho, marca el aniversario 125 de la franquicia.

En todo ese tiempo, el club nunca había tenido una gira como la que completaron el jueves barriendo a los Rockies en el Coors Field.

Con sus dos triunfos del jueves, los Tigres terminaron el periplo por la carretera con un récord de 7-3 en su viaje más largo de esta temporada. Las 79 carreras que anotaron en la gira fueron la segunda mayor cantidad en la historia de la franquicia para un viaje de 10 juegos o menos.

Además, se convirtieron en la primera edición de Detroit en jugar cuatro series consecutivas en las que tocaron las cuatro zonas horarias en los Estados Unidos continentales. Después de una barrida de los Orioles en casa, se embarcaron en un viaje que, según las notas previas al partido del equipo, “aparentemente comenzó durante la Administración Eisenhower” (de 1953 a 1961, la presidencia de Dwight D. Eisenhower en Estados Unidos).

El hecho de que Detroit pudiera recuperarse de un comienzo de 0-2 en el viaje en Houston, con 7-1 el resto del camino en Anaheim y Denver -- y hacerlo con tal despliegue ofensivo -- es una manifestación de lo bien que están saliendo las cosas para la novena con el mejor récord en la Liga Americana.

Pero si les preguntas a los Tigres, te dirán que así son ellos.

“Este grupo es duro”, dijo el mánager A.J. Hinch. “Y sabemos cómo jugar, venimos listos para jugar. Y no hay excusas, no hay pucheros, no hay quejas al respecto. Nos presentamos listos”.

Los Tigres pueden estar listos, pero ¿lo está el resto del beisbol? Detroit elevó su récord a 25-13, el mejor de la Liga Americana y el mejor inicio del club en 38 encuentros desde el 2014 (26-12). También está empatado con el equipo ganador del banderín del 2006 por el segundo mejor arranque en 38 partidos desde que la franquicia ganó por última vez la Serie Mundial en 1984.

El viernes, cuando el club abrirá una serie de tres juegos en casa contra los Rangers, el actual ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana, Tarik Skubal, tiene pautado subir al montículo.

Y luego está la ofensiva, que ha anotado la mayor cantidad de carreras en la Liga Americana (208), sólo superada por la de los Cachorros (223) en MLB. La doble cartelera del jueves marcó la primera vez que los Tigres habían vencido a un equipo por ocho rayitas o más en cada choque de una doble tanda desde el 30 de agosto de 1953.

Detroit ha anotado 42 carreras en sus últimos cuatro encuentros, la mayor cantidad en un lapso de cuatro duelos desde el 1ro al 4 de septiembre de 2011 (43).

“Siento que realmente estamos haciendo clic en este momento”, comentó el infielder de los Tigres, Colt Keith. “El clubhouse es genial y estamos en el terreno apoyándonos mutuamente. Estamos haciendo jugadas, haciendo las cosas que tenemos que hacer para ganar. Nadie es egoísta en este clubhouse”.

Lo que no es una sorpresa para los jugadores en el clubhouse de los Tigres es lo bien que están jugando.

“Creo que la única sorpresa sería lo bien que perseveramos durante abril”, dijo el abridor Casey Mize. “Nos faltaban muchas piezas por el lado de las lesiones. Pero tenemos una gran confianza el uno en el otro”.