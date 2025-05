“Ése es él. Siempre ha sido así”, observó Bradley. “Lo único que sabías de este muchacho en el clubhouse, si nunca habías jugado con él, era... ‘Es simplemente un gran bateador’. Eso era lo que se decía en el clubhouse”.

Ahora, eso mismo se comenta cada vez más en todo el beisbol. Con más de un cuarto de la campaña ya transcurrido, lo que Aranda está haciendo ya no puede considerarse como simplemente un buen comienzo. Está demostrando ser lo que los Rays creían que podía ser y lo que siempre ha sido.

“Creo que no se habla mucho de eso, simplemente porque no es necesariamente un nombre muy conocido, pero creo que aquí todos sabíamos que tenía esta capacidad”, dijo el abridor de Tampa Bay, Zack Littell. “Ha sido increíblemente impresionante, pero no creo que nadie aquí esté sorprendido. Todos lo hemos visto simplemente castigar la bola durante tramos como éste y es simplemente divertido verlo”.