‘Arte’ Moreno votará en la elección de Valenzuela

CIUDAD DE MÉXICO.- Destaparon a quienes elegirán a los nuevos inmortales del Salón de la Fama de Cooperstown, de la Era Contemporánea del Beisbol, un total de 16, que harán hogares felices y otros, no tanto.

Ellos son los ex jugadores y miembros del recinto, Ferguson Jenkins, Jim Kaat, Ozzie Smith, Alan Trammell, Robint Yount, el dominicano Juan Marichal y el cubano Tony Pérez.

Asimismo, los ejecutivos de Major Baseball League Mark Atanasio, Doug Melvin, Tony Reagina, Terry Ryan y el dueño de los Angelinos de Anaheim de ascendencia mexicana, Arturo Moreno, más los periodistas e historiadores Steve Hirdt, Tyler Kepner y Jayson Stark.

Entre los candidatos, usted lo sabe, se encuentra Fernando Valenzuela en su tercera oportunidad (2003 y 2004), al lado de Roger Clemens, Barry Bonds, Jeff Kent, Don Mattingly, Dale Murphy, Gary Sheffield y el puertorriqueño Carlos Delgado. Los resultados se conocerán el próximo domingo.

OBSERVACIONES: Con los Naranjeros de Hermosillo circulan tres sonorenses con etiqueta ligamayorista: los lanzadores Alan Rangel (Filadelfia) y Omar Cruz (San Diego) y el receptor César Salazar (Houston).

El prospecto de los Marlins de Miami, Jared Serna (.323, 4, 19), prolongó a dos series más su permanencia con los Charros de Jalisco. Contra los Venados de Mazatlán en el compromiso que arrancaron anoche en casa y el venidero fin de semana de visita en Hermosillo.

La Confederación de Beisbol del Caribe ratificó ayer a Venezuela como sede de la Serie del Caribe 2026, aunque supeditado a un nuevo reporte en una reunión agendada para el próximo 15 de diciembre.

UN día como hoy, en 1975- Se registra un triple robo en la Liga Mexicana del Pacífico, realizado por los Yaquis de Ciudad Obregón contra los Ostioneros de Guaymas. En el cuarto episodio, John Scott corrió de tercera al pentágono, Aurelio Rodríguez al tercer cojín y Francisco “Paquin” Estrada llegó a salvo la segunda almohada.

En 1980- Don Sutton, el lanzador con más victorias en la historia de los Dodgers de Los Ángeles, firma un contrato de cuatro años con los Astros de Houston. Sutton registró un récord de 13-5 en 1980 con una efectividad de 2.21, líder de la Liga Nacional.

El 3 de diciembre de 1942 nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, José Peña, bigleaguer y exitoso lanzador en Liga Mexicana del Pacífico y Liga Mexicana. También fue manager en ambos circuitos.

-“Perdona siempre a tus enemigos, nada les molestará más”.- Óscar Wilde.

EN seguidillas.- El ex cátcher puertorriqueño, Robinson Cancel, que fue despedido como mánager en la pelota invernal de su país por los Senadores de San Juan (1-7), se unió a los Tomateros de Culiacán para el cargo de instructor de bateo, solicitado por el nuevo piloto, Lorenzo Bundy. Eso pasa cuando eres bueno en lo que haces... Águilas de Mexicali parece haber acertado con la contratación del japonés, Ren Tachioka (.298, 0, 10), proveniente de liga independiente canadiense. Lo conocieron en la Serie del Caribe 2025, en la capital de Baja California Norte, con el Japan Breeze (0-4)... Los Charros de Jalisco no cuentan ahora con los dos catchers del campeonato 2024-2025, el lesionado Carlos Mendívil (.289, 0, 5) y Alfredo Hurtado (.280, 0, 5), quien emigró a Ciudad Obregón... Sus reemplazos, los veteranos Francisco Córdoba (.158, 0, 3) y Arturo Rodríguez (.143, 1, 5) y el novato Gael Guzmán (.167, 0, 0), no han podido repuntar. Por eso acaban de integrar al tijuanense, Dean Nevarez, quien en 2025 rindió en la Liga Mexicana para los Algodoneros de Unión Laguna (.264, 6, 22).