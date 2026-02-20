Arturo León Lerma (+); inicia la Toronja y el Cactus

Murió el doctor Arturo León Lerma, ex presidente de la Liga Mexicana del Pacífico durante 15 años en dos períodos (1981-1985 y 1989-2000), directivo de los Mayos de Navojoa y Naranjeros de Hermosillo, con estos últimos en la parte final de su trayectoria, durante 14 años.

CIUDAD DE MÉXICO._ Murió el doctor Arturo León Lerma, ex presidente de la Liga Mexicana del Pacífico durante 15 años en dos períodos (1981-1985 y 1989-2000), directivo de los Mayos de Navojoa y Naranjeros de Hermosillo, con estos últimos en la parte final de su trayectoria, durante 14 años.

A León Lerma le tocó al frente del circuito ser anfitrión en las exitosas Series del Caribe de 1982, 1987 y 1997 en Hermosillo y en 1989 en Mazatlán. Su gestión, como la de sus antecesores, alcanzó la aprobación general, aunque en Culiacán nunca olvidaron el “volado”, literal, con el que los Tomateros perdieron la sede del clásico caribeño de 1997.

Como presidente ejecutivo de los Naranjeros aportó para tres títulos de liga ((2006-2007, 2009-2010 y 2013-2014) y el de la Serie del Caribe de 2014. Escribió dos libros: Del Pacífico al Caribe y Encrucijada. Fue entronizado en el Salón de la Fama del Beisbol Mexicano (2011) y en el de la Serie del Caribe (2013).

Nacido en Álamos, Sonora, el 1 de septiembre de 1937, también exploró el campo de la política bajo las siglas del otrora invencible PRI, ejerciendo como alcalde de Navojoa (1985-1988) y diputado federal (2003-2005).

CON cinco encuentros este viernes arranca la actividad de los juegos de exhibición en el Spring Training de Grandes Ligas, donde esperan mostrarse más de 40 jugadores mexicanos y doble nacionalidad.

En el primero de la jornada, los Yanquis de Nueva York enfrentarán a los Orioles de Baltimore en la llamada Liga de la Toronja que se disputa en Florida, empezando justo al mediodía en Sarasota, feudo de los “oropéndolas”.

La mayoría de los nacidos en México buscan llamar la atención para conseguir un lugar en los rósters que abrirán la campaña, pero en un entorno muy competido, no siempre eso es determinante.

De ello puede dar fe el ya retirado, Jorge Vázquez, quien se cansó de dar batazos en las pretemporadas de los Yanquis de Nueva York y lo más que logró fue un comentario irónico del entonces mánager, Joe Girardi, designando al sinaloense el “jugador más valioso” del spring training.

También está la historia de alguien todavía activo, el cátcher coahuilense Santiago Chávez, un bateador de .440 (25-11) en varios spring trainings, con los Atléticos de Oakland y Marlins de Miami.

Chávez, hijo del recién fallecido ex shortstop, Guadalupe Chávez, quedó a las puertas del Big Show, en los llamados “tax squad” en tiempos de pandemia, al igual que su colega Julián León.

UN día como hoy, en 1984 - Pedro Guerrero se convierte en el jugador mejor pagado en la historia de los Dodgers de Los Ángeles cuando firma un contrato de cinco años y siete millones de dólares.

En 2005 - El joven lanzador de los Luchadores de Nippon Ham, Yu Darvish, es descubierto fumando por una revista sensacionalista. En Japón, a los adolescentes no se les permite fumar, por lo que Darvish es suspendido.

Mañanitas para Shane Spencer (74), Manny Álvarez (73), Bill Gullickson (67), Víctor Mesa (66), Derek Lillisquit (60), Liván Hernández (51), Brian McCann (42) y Justin Verlander (43).

EN seguidillas.- Los Sultanes de Monterrey debutarán en la LMB al guardabosque japonés, Louis Okoye, un carabinero de .261, 37 jonrones, 207 producidas y 90 robos en 9 campañas en la Liga Central nipona, con las Águilas de Rakuten y Gigantes de Yomiuri... En vísperas de que la asamblea de la Liga Arco agarre esa “papa caliente” llamada Tucson Baseball Team, la actividad de los ex Mayos de Navojoa en sus redes sociales era en cero. No publican nada desde que celebraron batazos de sus legionarios Alexis Wilson (Mexicali), Samar Leyva (Guasave) y River Town (Nayarit), como refuerzo en los playoffs, en enero...