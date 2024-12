CIUDAD DE MÉXICO.- El veterano Arturo López (3-2, 3.34) se despidió de la Liga Mexicana del Pacífico en el rol regular con una actuación de las llamadas de calidad, seis episodios en 6 hits y 3 carreras frente a los Sultanes de Monterrey.

Pero debe haber más para el nativo de Culiacán en los playoffs de enero, en la faceta que disponga el mánager Miguel Ojeda, quien conoce muy bien al zurdo de 41 años en avatares de vencer o morir, verano e invierno.

López, quien el 6 de noviembre de 2022 tiró un juego sin hit ni carrera en 9 innings a los Mayos de Navojoa, dejó un perfomance en el Pacífico de 69-43 y efectividad de 3.57 en 22 temporadas.

LOS Venados de Mazatlán van a llegar a la postemporada arrastrando la cobija, pero con la etiqueta de subcampeones, manteniendo la base nacional de aquel equipo que dirigió Luis Carlos Rivera.

Además de tener nuevamente en el timón al institucional Juan José Pacho, quien sin muchos reflectores lleva enorme ventaja a sus colegas con su impresionante hoja de servicios.

Si alguien sabe cómo dirigir en las jornadas en puerta es el yucateco que ha sacado una vez más al “buey de la barranca”, trabajando con hombres acostumbrados a la presión y que algunos consideran de “bajo presupuesto”.

Nos referimos a Ramiro Peña (.274, 3, 26), José Alonso Gaitán (.249, 0, 14), Randy Romero (.264, 0, 18), Carlos Muñoz (.295, 0, 6), y Javier Solano (4-5, 3.58), entre otros.

UN día como hoy, en 1935 - Nace en Brooklyn, Nueva York, Sandy Koufax, uno de los lanzadores más dominantes de la historia, que lanzará para los emblemáticos Dodgers de su ciudad natal.

Pero su carrera realmente despega cuando sorpresivamente para muchos, entre ellos, sus aficionados, el equipo se muda a Los Ángeles después de la temporada de 1957.

Koufax tendrá un récord de 129-47 y ganará tres premios Cy Young cuando solamente se entregaba uno para las dos ligas, en una carrera afectada por la artritis que forzó su prematuro retiro.

Hoy es el cumpleaños de César Vargas (33), pitcher ex bigleaguer y legionario por dos años en Japón, donde celebró un título y actualmente está en receso por una lesión.

**“Willie Mays siempre me dijo lo difícil que era conseguir un hit contra mí y cada vez que miraba hacia arriba, él estaba en segunda base. Sin embargo, incluso con Mays, tenía una idea de qué hacer. Cuando le lancé a Roberto Clemente y Hank Aaron, no tenía idea. Parecían batear todo”.- Sandy Koufax.

EN seguidillas.- Después de probar con un ligamayorista como Willie Calhoun (.183, 3, 15), los Naranjeros de Hermosillo contrataron al bateador de liga independiente, Clint Coulter, que ya debutaron y que conoce el béisbol mexicano. En 2023, bateó .370 , un jonrón y 13 remolcadas en 24 juegos para los Acereros de Monclova... Luego de que uno de sus colaboradores declaró que ellos no le hacían el orden al bate, Albert Pujols logró agónica clasificación a los playoffs en la Liga Dominicana al frente de los Leones del Escogido (24-25)... No obstante sus blasones como pelotero que lo conducirán al Salón de la Fama de Cooperstown, los paisanos de Pujols no están muy ciertos de su capacidad con la batuta.