Asegura Robinson Canó que no ha firmado con Tomateros

¿Realmente la directiva de los Tomateros de Culiacán piensa que Robinson Canó puede ser un éxito en la Liga Mexicana del Pacífico, empuñando en parques favorables al pitcheo, excepto el Panamericano de los Charros de Jalisco y en un circuito en donde el único bateador de .300 de todos los tiempos se llamó Héctor Espino?

CIUDAD DE MÉXICO._ ¿Realmente la directiva de los Tomateros de Culiacán piensa que Robinson Canó puede ser un éxito en la Liga Mexicana del Pacífico, empuñando en parques favorables al pitcheo, excepto el Panamericano de los Charros de Jalisco y en un circuito en donde el único bateador de .300 de todos los tiempos se llamó Héctor Espino?

El resto, el que ustedes quieran entre mexicanos y extranjeros, inmortales o no del Salón de la Fama de Monterrey, se retiraron con promedios por debajo de la todavía considerada “cifra mágica”, aquí y en China.

La publicitada contratación del ex bigleaguer dominicano se les estaría cayendo a los Guindas, según circula en las redes sociales. Un hombre que tendrá 44 años en el otoño se da el lujo de ponerlos en evidencia, afirmando que todavía no tramita su libertad en la Liga Dominicana, días después de que el vicepresidente de los Tomateros, Ray Padilla, proclamó que su firma era un hecho.

“Sí se habló con ellos y era algo de que si en Dominicana no se daba, no se llegaba a un acuerdo... pues ellos lo vieron, entendieron que sí y lo subieron”, dijo Canó. Se esperaba ipso facto la réplica de los Tomateros, pero el desaguisado los agarró en fin de semana de asueto.

LOS trabajos de remodelación en el estadio Manuel “Ciclón” Echeverría de los Mayos de Navojoa todavía no han empezado, pero los que saben del asunto aseguran que estará listo para octubre porque no se trata de un proyecto similar al del parque de los Algodoneros de Guasave.

Cuentan que por ahora sólo cambiarán la techumbre, las butacas, la zona de las cabinas de los medios de comunicación y el terreno que le pondrán pasto artificial. Para eso les sobra tiempo y esfuerzo.

Lo sustentable para que la tribu busque reconciliarse con sus aficionados a partir de octubre próximo, los pocos que iban al parque de pelota y los que se la pasan insultando al dueño de la patente, Víctor Cuevas Valenzuela, por un supuesto bajo presupuesto en el armado del equipo, como si los jugadores, incluyendo a los americanos, fuesen a la Liga Arco a hacer su servicio Social.

ROBERTO Osuna continúa por la goma en el beisbol japonés, como en los tiempos en que se ganaba la vida bajando el telón en Grandes Ligas y en sus primeras temporadas en el establecimiento asiático.

El sábado lanzó otro episodio sin permitir anotaciones (1h, 2k) para adjudicarse su tercer “hold” del año, en el triunfo de los Halcones de Softbank sobre los Carpas de Hiroshima, 4x2, en un encuentro interligas entre el Pacífico y la Central.

En 12 relevos y mismo número de episodios, Osuna registra 0-1 y 1.50 en carreras limpias, 10 chocolates y no ha concedido bases por bolas, en un rol que le asignaron desde la recta final de la campaña 2025 tras un prolongado periodo de lesiones.

UN día como hoy, en 2001.- Nelson Barrera, de los Guerreros de Oaxaca, conectó su jonrón número 454 en la Liga Mexicana, contra Gaudencio Aguirre, de los Olmecas de Tabasco, para romper el récord de Héctor Espino.

A principios de esa campaña, Espino había perdido la marca de carreras recorridas con Daniel Fernández y en abril de 1997, Barrera desbancó a Espino del primer lugar en carreras producidas (1,574). Trágicamente, Barrera murió electrocutado el 14 de julio de 2002, en un accidente en su casa de Campeche.

En 2006: Roger Clemens llega a un acuerdo con los Astros de Houston para jugar una temporada más, o al menos los cuatro meses restantes del calendario en curso. El siete veces ganador del premio Cy Young pone fin a su retiro de siete meses al aceptar un contrato que le pagará aproximadamente 12.8 millones de dólares (el valor prorrateado de su convenio por 22 millones de dólares para lanzar con los Astros.

Estas son las mañanitas para Tippy Martínez (76), Kenny Lofton (59), Dave Roberts (54) y Mac Suzuki (51). El 31 de mayo de 2001 murió en Veracruz Santos Amaro a los 93 años.