“Es una emoción muy bonita ganar una medalla porque era nuestro objetivo desde que llegamos, la verdad no me imaginaba estar allá, todo muy bonito”, fueron las palabras Armenta Ruiz

“Yo lo acompañaba desde chiquita, de él aprendí a jugar en equipo, a catchar, me iba sola con él, siempre era su compañera y le gustaba mucho llevarme. Tengo mucho respeto hacia mi familia, siempre he tenido su apoyo y ellos están orgullosos con lo que he logrado”, externó.

“Cobaes ha sido muy importante, me sentí con confianza porque todos los profesores siempre me han dado su apoyo, he tenido tiempo de ponerme al corriente con mis trabajos, he contado con el apoyo de mi escuela”.

Señaló que durante el par de semana que estuvo fuera para atender este compromiso en Turquía, el apoyo de sus profesores y el director del plantel, Luis Enrique Valdez Mondaca, siempre ha estado firme, dando toda la confianza y tranquilidad para irnos y saber que también en Cobaes vamos a salir adelante.

Sobre su futuro en el selectivo de Baseball 5 reveló que nuestro país tiene para noviembre de 2024 la invitación al Torneo Libre Sub 18 en Hong Kong donde se tendrá que ganar su lugar en la selección mediante un “try-out”, pero antes, en febrero del nuevo año, está la invitación a Copa de Baseball 5 en Cuba, país donde nace este deporte y se practica desde edades tempranas.