Assad contra Nacionales; prácticas de bateo para Aranda

CIUDAD DE MÉXICO._ En su quinta apertura desde que regresó de la lista de lesionados, Javier Assad (1-1, 4.05) abrirá este viernes contra los Nacionales de Washington, en la tradicional jornada del mediodía de los Cachorros de Chicago en el Wrigley Field.

El diestro viene de dos actuaciones que los expertos de la nueva ola llaman de calidad, ante los Rockies de Colorado que ganó y Angelinos de Anaheim en la que se marchó a las duchas sin decisión.

En su trayectoria contra los Nacionales registra 1-0 y efectividad de 3.38 en 16 episodios y tres juegos con 10 chocolates y 3 bases por bolas.

TRAS el incidente con su compañero Framber Valdez, el catcher César Salazar (231, 0, 1) no ha tenido actividad con los Astros de Houston. Pero no porque lo tengan congelado o algo por el estilo.

En las redes sociales hubo quienes culparon al dominicano Valdez, imaginando que el sonorense está comiendo banca por el “cruce de señales” que sacó lo peor de su correligionario.

Sucede a menudo en todas las baterías del mundo de la pelota y nadie pierde los estribos como el quisqueyano que se puso a gesticular como un lunático, luego del pelotazo al mexicano.

Salazar no ha jugado porque esperará su turno en el rol de tercer receptor de los texanos, detrás del titular, el dominicano Yainer Díaz (.253, 18, 56), quien volvió del taller de reparaciones, y el puertorriqueño Víctor Caratini (.266, 11, 43).

UN día como hoy, en 1989-Deion Sanders, el quinto jugador seleccionado en general en el Draft de la NFL de 1989, conecta un jonrón y los Yanquis de Nueva York derrotaron a los Marineros de Seattle en el Kingdome, 12x2.

Cinco días después, en su debut en la NFL con los Halcones de Atlanta, el novato de los Yanquis devolverá un despeje 68 yardas para un touchdown.

Estas son las mañanitas para Jarren Durán (29), Rodrigo Barajas (50), Jeff Brantley (62) y Cándido Maldonado (65).

-“El que busca amigos sin defectos... se queda sin amigos”.- Anónimo.

EN seguidillas.-. Jonathan Aranda ha reanudado sus prácticas de bateo sin contratiempos, aunque sin la certeza de un retorno a corto o mediano plazo... Eso se lo dirá el especialista del equipo que lo tiene agendado para una revisión el próximo 10 de septiembre... Luis Urías se fue de 4-3, incluido un doble, una impulsada y una anotada contra Norfolk Tides (Baltimore), en su debut en la sucursal AAA de los Cerveceros de Milwaukee, Sonidos de Nashville... Urías debe estar como castañuela con su representante anónimo que no sólo le consiguió pronto acomodo, sino que lo metió en la ruta de una escuadra con aspiraciones en la postemporada que se asoma.

