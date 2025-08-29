Assad, de vuelta a MLB; Urquidy, avanza

Con sus 31 salvados, el cerrador de los Marineros de Seattle, Andrés Muñoz (3-1, 1.56), es cuarto en el top ten mexicano en rescates en una temporada, detrás de Joakim Soria (43), Roberto Osuna (39) y Sergio Romo (38).

CIUDAD DE MÉXICO._ Con sus 31 salvados, el cerrador de los Marineros de Seattle, Andrés Muñoz (3-1, 1.56), es cuarto en el top ten mexicano en rescates en una temporada, detrás de Joakim Soria (43), Roberto Osuna (39) y Sergio Romo (38).

De mantenerse sano y si las oportunidades no escasean como a veces ocurre, Muñoz podría alcanzar a Romo y a Osuna, cuyo abrupto final en MLB dejó en duda sobre lo que hubiera logrado.

Para igualar la cosecha de Soria, el único con 40 o más y lo consiguió en dos ocasiones en su mejor época con los Reales de Kansas City, no dispone de tiempo en el calendario que se ha hecho chiquito.

Pero en la medida de sus posibilidades el futuro pinta promisorio para el de Los Mochis que ya superó las marcas de Juan Acevedo (28), Alfredo Aceves (25), Fernando Salas (24), Aurelio López (21), Salomé Barojas (21) e Isidro Monge (19).

LOS Tigres de Detroit decidirán en el fin de semana en curso qué sigue para José Urquidy, que ayer trabajó en la filial AAA, Toledo, en la Liga de la Costa del Pacífico.

En dos capítulos, el diestro admitió 4 hits, tres carreras limpias, con un ponche y un boleto contra los Santos de San Paul, sucursal de los Mellizos de Minnesota.

Entre tanto, Javier Assad (0-1, 3.86) se unió nuevamente a los Cachorros de Chicago después de breve estadía en AAA, donde no lanzó. Abrirá mañana sábado contra los Rockies de Colorado en Denver.

UN día como hoy, en 1975- Héctor Espino bateó de 5-5, un jonrón, dos dobles y dos sencillos y cuatro impulsadas y los Alijadores de Tampico se proclamaron campeones de la Liga Mexicana en el quinto juego de la serie final, al ganar 7-4 a los Cafeteros de Córdoba.

En 2002- El Comité Olímpico Internacional votó a favor de retirar el beisbol de los Juegos Olímpicos y sustituirlo por el golf. La razón es que la competición no atrae a los mejores jugadores, concretamente los de Grandes Ligas, impedidos por su clubes.

Estas son las mañanitas para Doug DeCinces (75), Rusty Tillman (65) y Héctor Navarro (46). El 29 de agosto de 1943 nació Randy Brown, primer cátcher en la historia de los Algodoneros de Guasave en 1970. Murió el 13 de abril de 1998 en Maitland, Florida.

-“No tengo insomio, tengo conexión a internet”.- Anónimo.

EN seguidillas.- Recién desempacado de la sucursal AAA, el receptor César Salazar (.273, 0, 1) rindió el jueves una jornada de 2-2 con una impulsada y una base por bolas, en apretado triunfo de los Astros de Houston sobre los Rockies de Colorado, 4-3... En el mismo juego, Ramón Urías (.253, 9, 38), de 3-1... El México americano JoJo Romero (4-5, 5, 2.25) se adjudicó ayer su quinto rescate con un episodio en blanco contra los Piratas de Pittsburgh... Joey Meneses (.270, 11, 55) no tiene que estar quemando la AAA para aspirar a un llamado de los Mets de Nueva York. El “culichi” ya demostró de lo que es capaz con los Nacionales de Washington, pero quién sabe si su nueva organización le permita ver amanecer en la gran urbe.

