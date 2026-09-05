CIUDAD DE MÉXICO.- De regreso de las menores a Grandes Ligas con los Cachorros de Chicago, en ese trajinar de ida y vuelta, Javier Assad (6-1, 3.58) no tuvo decisión el sábado contra los Marlins, en el LoanDepot Park de Miami, tras tirar hasta el quinto inning.

En su primera presentación en el Big Show desde el 18 de agosto, el tijuanense sólo permitió tres hits en 4 entradas y dos tercios, pero batalló con su descontrol, obsequiando cinco bases por bolas que incidieron en tres carreras limpias. Ponchó a tres.

Dejó el choque con ventaja de 5-3 y su perfomance en 6-1 y una aceptable efectividad de 3.58, en una extraña travesía en la que en las menores compila 0-3 y Era de 6.12 en siete inicios con la sucursal de Iowa (AAA).

Por los Marlins, que a la postre cayeron 6-5 y que el domingo intentarán evitar la barrida en la serie, el novato sonorense Jared Serna (.200, 0, 1) entró al campo para labores defensivas alrededor de la segunda base.

LA Liga Mexicana calienta motores para una serie final inédita entre los Toros de Tijuana y los Olmecas de Tabasco, la segunda consecutiva, tercera en cinco años y la número 11 en las pasadas 15 temporadas.

Otra: la de 2026 la protagonizarán equipos con sedes cuya distancia será la tercera más lejana, después de la de Toros-Leones de Yucatán de 2021, Indios de Ciudad Juárez-Leones de 1984 y Ciudad Juárez-Piratas de Campeche de 1983.

Pero para eso se inventaron los aviones, ya que pensar en una travesía por carretera desde la fronteriza ciudad del noroeste a la capital tabasqueña sería de locos en el beisbol profesional de estos tiempos.

En cuestiones de estrategia, el panameño Roberto Kelly (Tijuana) presume mayor fogueo y un campeonato en la LMB. Pero su colega de los Olmecas Luis Carlos Rivera, si bien está en cero en ese renglón, tiene mucho diamante recorrido, incluyendo una experiencia como piloto en una postemporada del beisbol invernal venezolano.

COMO suele suceder ahora cuando sólo los famosos tienen cabida en los espacios informativos, pasó inadvertido el fallecimiento del ex lanzador Larry Christensen, un zurdo que durante 11 temporadas cumplió labores de abridor y relevista con los Filis de Filadelfia.

Dejó cifras de 87-71, 4 rescates y efectividad de 3.79, contribuyendo para la conquista del primer título de Serie Mundial en muchos años de los Filis, en 1980 a costillas de los Reales de Kansas City.

Fue el clásico de octubre en el que el conocido Willie Aikens, de los Reales, robó cámara con cuatro voladas de barda en dos juegos, pero la gloria arropó a Christensen y a Steve Carlton y Mike Schmidt, inmortales en el Salón de la Fama de Cooperstown y Pete Rose que, según dice, va para allá a pedido de Donald Trump.

UN día como hoy en 1976- El receptor de los Dodgers de Los Ángeles, Steve Yeager, sufrió heridas graves cuando el extremo astillado de un bate roto de su compañero Bill Russell lo golpea en la garganta.

Yeager se encontraba en el círculo de espera cuando sucedió el incidente en el juego que los Dodgers ganaron a los Padres de San Diego, 4 a 1.

En 1996- Los mexicanos Francisco Córdova, de los Piratas e Ismael Valdez, de los Dodgers, protagonizan un duelo de abridores en Dodger Stadium el que ambos salieron sin decisión, luego de lanzar cinco y siete entradas, respectivamente.

Las novena de Los Ángeles ganó a Pittsburgh, 2x1, y el pitcher vencedor resultó otro mexicano, Antonio Osuna.

Mañanitas para Greg Olson (66), Arnold León (38), Sócrates Brito (34) y Harold Ramírez (32). El 6 de septiembre de 2020 falleció Lou Brock (81).

-“Cuando la gente cree en ti, puedes hacer cosas milagrosas”.- Vin Diesel, actor.

OBSERVACIONES: Jonathan Aranda (82) se metió al círculo de los mexicanos con 80 o más impulsadas en una temporada de Grandes Ligas. Se unió a Vinicio Castilla, Adrián González, Jorge Cantú, Aurelio Rodríguez, Jorge Orta, Erubiel Durazo e Isaac Paredes.

Buenas noticias para los Charros de Jalisco de la LMP. Una de sus “bujías” de 2025-2026, Bligh Madris (.320, 8, 56) no corrió con suerte en su aventura por el beisbol de Corea del Sur (.174, 4, 9) y se integró nuevamente a los Cardenales de Memphis (.260, 14, 55), en la Liga Internacional clase AAA.

ENTRE suspensivos.- Los Mayos de Navojoa ya firmaron acuse de recibo de la lesión en una rodilla en una noche de playoffs en la LMB de Agustín Ruiz (Tabasco) y cuya recuperación de seis a ocho meses lo marginará de la campaña en puerta... Los Charros destaparon a sus primeros dos extranjeros: Dan Kubiak (26), número uno en rescates en 2026 en la Liga Mexicana con los Piratas de Campeche y el colombiano Reynaldo Rodríguez que va por su tercera temporada con las fuerzas leales a Benjamín Gil. Rodríguez bateó en 2025-2026 un sólido .347 con 4 bambinazos y 30 producidas... Por su parte, los Jaguares de Nayarit agregaron a sus filas al pitcher cubano Leam Méndez, derecho que perteneció a los Yanquis de Nueva York y que en 2026 lanzó con los Tecolotes de los Dos Laredos (2-1, 3.90) y actualmente con Cleburne (1-0, 2.14) de la Liga Independiente de la Asociación Americana.