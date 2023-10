HOUSTON._ Pocas cosas fueron fáciles para los Astros en su camino hacia la conquista del Oeste de la Liga Americana, una división que ganaron el último día de la temporada con un poco de ayuda de los Marineros. Así que no debería sorprender que los campeones defensores estén ahora en una dura pelea en la Serie Divisional de la Liga Americana.

El estelar zurdo dominicano Framber Valdez, que condujo a los Astros a la victoria en sus cuatro apertura de la postemporada del 2022, no tuvo suerte en su primera salida de playoffs desde el Juego 6 de la Serie Mundial del año pasado y fue superado por el venezolano Pablo López, quien lanzó siete entradas sin anotaciones la noche del domingo para llevar a los Mellizos a una victoria por 6-2 en el segundo partido e igualar la ALDS a un triunfo por bando.

“Sólo siento que en la postemporada tratas de ganar cada pitcheo de cada juego y ejecutar”, dijo el tercera base de los Astros Alex Bregman. “Obviamente, no lo hicimos esta noche (el domingo). Me quito el sombrero ante Pablo, [porque] lanzó muy bien. No hicimos lo suficiente ofensivamente, pero tenemos que reagruparnos”.

Cuando una Serie de División con el actual formato 2-2-1 ha estado empatada después de dos juegos, el club que se dirige a casa para los Juegos 3 y 4 ha ganado la serie 28 de 42 veces (67 por ciento).

La racha de 12 victorias en casa de los Astros en SDLA llegó a su fin, y se dirigirán a Minneapolis para los Juegos 3 y 4 necesitando una victoria para asegurarse en el peor de los casos regresar al Minute Maid Park. A Houston le ha ido muy bien en la ruta este año, con foja de 51-30, incluyendo 14-3 en sus últimos 17 desafíos fuera de casa.

“Va a ser una gran multitud, va a ser ruidoso”, dijo el jardinero de los Astros Chas McCormick. “Tienen a Sonny Gray en el montículo, pero ya hemos estado en esta situación antes. Obviamente, son los playoffs. Va a ser un juego de ida y vuelta. Sólo tenemos que ir a Minnesota y estar listos para jugar y estar listos para batear y hacer carreras”.

Los Astros mandarán al dominicano Cristian Javier a la lomita en el Juego 3, pero no ha sido el mismo Javier al que le fue tan bien el año pasado en la temporada regular y la postemporada, aunque lanzó seis entradas sin anotaciones en su última apertura de la campaña en Arizona hace una semana. Para el cuarto desafío, los Astros podrían ir con los novatos J.P. France y Hunter Brown o el veterano mexicano José Urquidy.

“Hemos estado en esta situación antes, y todo lo que tenemos que hacer es controlar un juego a la vez”, recordó el receptor de los Astros, el puertorriqueño Martín Maldonado. “Tenemos a Javi, y siento que Javi está hecho para los grandes partidos. Todos lo vimos el año pasado en la Serie Mundial, y todos vimos lo que hizo en Arizona en su último juego. Tenemos a uno de nuestros mejores hombres”.

El pitcheo abridor de Houston no es tan profundo como lo fue el año pasado en la postemporada, cuando tenían a Justin Verlander y Valdez - dos de los cinco primeros en la votación del Cy Young - un efectivo Javier y el veterano Lance McCullers Jr. en la rotación. Ahora, los Astros esperarán que el repunte de Javier a finales de la ronda regular sea real en el Juego 3 y confiarán en Francia, Brown o Urquidy en el Juego 4, con Verlander listo para un posible Juego 5.

“Sabemos que somos un buen equipo en la carretera”, apuntó el mánager de los Astros, Dusty Baker. “Nos gustaría traer la serie de vuelta a casa o ganar allá. Así que ese es nuestro objetivo, y su objetivo es ganar allá. Ya veremos el martes”.