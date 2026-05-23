Astros respira: Yordan Álvarez salió por precaución tras espasmos en la espalda

CHICAGO._ El cañonero cubano de los Astros, Yordan Álvarez, tiene programado su primer día libre de la temporada este domingo contra los Cachorros, lo que ocurrirá en el juego 54 de Houston (la marca de un tercio del calendario). Álvarez ha sido titular en cada compromiso hasta ahora y fue retirado de la victoria del sábado 3-0 en el Wrigley Field durante un turno al bate en la sexta entrada por un espasmo en la espalda.

El movimiento fue por precaución para Álvarez, quien ya ha disputado cinco encuentros más de los que jugó en toda la campaña del 2025. Álvarez comentó que sintió un espasmo en la espalda más temprano en el día y sufrió otro mientras levantaba peso antes de su turno en el sexto capítulo.

“Sentí la escápula derecha un poco rígida y realmente no podía levantar mucho mi brazo derecho”, explicó.

Álvarez estaba intentando estirar la espalda mientras estaba de pie en el círculo de espera antes de su turno para abrir el sexto inning, lo que provocó una visita del manager boricua Joe Espada y de un preparador físico. Álvarez comenzó el turno al bate y se vio incómodo después de dar un foul ante un pitcheo en cuenta de 0-1. Los Astros no quisieron correr más riesgos y lo sacaron del choque.

“Lamentablemente, me tocaba batear y no le di tiempo [al espasmo] para que desapareciera”, confesó.

Álvarez, el Jugador del Mes de la Liga Americana en abril, llegó al sábado liderando el Joven Circuito en bases alcanzadas, estaba empatado en el primer lugar en extrabases, segundo en OPS y slugging, y tercero en porcentaje de embasarse. Después de irse de 2-0 con un boleto el sábado, batea .300/.415/.595 y lidera al equipo con 15 jonrones y 31 carreras impulsadas.

Los Astros han sido devastados por las lesiones durante toda la temporada, con seis jugadores que estuvieron en la alineación del Día Inaugural pasando tiempo en la lista de lesionados este año, pero parecen haber evitado otra lesión del jugador que menos pueden darse el lujo de perder.