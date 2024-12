Según un informe de Chandler Rome de The Athletic, los Astros han surgido como un “serio pretendiente” para adquirir al antesalista de los Cardenales, Nolan Arenado.

Rome escribe que no hay un acuerdo inminente, pero las conversaciones entre ambos equipos han avanzado desde las Reuniones Invernales. Arenado tiene una cláusula completa de no cambio, y no está claro si la renunciaría para ir a Houston, según Rome. Los Astros no están en la lista de seis equipos a los que Arenado estaría dispuesto a aceptar un cambio. Una fuente le dijo a John Denton de MLB.com que esa lista incluye a los Dodgers, Padres, Angelinos, Filis, Mets y Medias Rojas.

Arenado, de 33 años, tiene 74 millones de dólares pendientes de pago durante las próximas tres temporadas. Los Astros adquirieron al antesalista mexicano Isaac Paredes como parte de un paquete que envió al jardinero Kyle Tucker a los Cachorros el viernes. Sin embargo, Houston tiene una necesidad en ambas posiciones de las esquinas del cuadro interior, y adquirir a Arenado, ganador de 10 Guantes de Oro, llevaría ostensiblemente a Paredes a jugar en la primera base, posición en la que ha disputado 71 juegos en Grandes Ligas.

Un cambio por Arenado aparentemente cerraría la puerta a una posible reunión entre los Astros y el antesalista agente libre Alex Bregman. Si no hay camino de regreso a Houston para Bregman, los Yanquis y los Medias Rojas son dos de los equipos donde mejor encajaría, según dijo el viernes el analista de MLB Network, Jon Paul Morosi.