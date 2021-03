Nola sostuvo la dolencia mientras atrapaba una bola bateada de foul en el partido de la Liga del Cactus este fin de semana, aunque el catcher pudo jugar el resto del partido. Después, el dolor se intensificó y Nola fue evaluado por los médicos del club antes de que se le diagnosticara la fractura. Los Frailes no han fijado una fecha para el posible regreso de Nola.

“Debemos esperar y ver cómo responde al tratamiento”, agregó Tingler. “Es incierto si estará listo para el Día Inaugural. Sé que será bastante difícil. No me sorprendería si se recupera con rapidez, pero no tendremos una respuesta hasta que reciba tratamiento”.

Si Nola pierde tiempo durante la temporada regular, es muy probable que el puertorriqueño Víctor Caratini y Luis Campusano vean más oportunidades detrás del plato.

