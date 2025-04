Los Yanquis de Nueva York han anunciado que el partido de hoy ante los Azulejos de Toronto (sábado, 26 de abril) no se jugará debido al pronóstico de mal tiempo.

El partido se disputará como el segundo juego de una doble cartelera con una sola entrada mañana, domingo, 27 de abril. El primer juego comenzará según lo programado originalmente a la 1:35 p.m. El segundo juego comenzará aproximadamente 30 minutos después de que termine el primero.

Los boletos para el juego de hoy (sábado, 26 de abril) no serán válidos para la doble cartelera de admisión singular del domingo, 27 de abril. Los aficionados con boletos pagados para el juego de hoy (sábado, 26 de abril) podrán canjearlos por boletos para un juego similar de temporada regular en el Yankee Stadium (sujeto a disponibilidad) según se describe en la política de lluvia de los Yanquis, que se puede encontrar en www.yankees.com/raincheck. Los boletos solo se pueden canjear en línea y no se pueden canjear en persona en la taquilla del Yankee Stadium.

Los boletos de cortesía (COMP) y los boletos obtenidos a través de la Iniciativa del Comisionado para Niños para el juego de hoy (sábado, 26 de abril) no son válidos para ningún juego futuro. Los boletos COMP o boletos equivalentes no tienen valor en efectivo y no tienen ningún beneficio adicional que pueda ofrecerse a los boletos con un valor monetario.

(Con información de MLB)