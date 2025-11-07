Bajan a Valente Bellozo, suben a Brandon Valenzuela

Los Marlins de Miami anunciaron que cinco legionarios han sido excluidos de la lista de 40 y colocados en rósters de las menores, entre ellos, el mexicano Valente Bellozo.

CIUDAD DE MÉXICO._ Los Marlins de Miami anunciaron que cinco legionarios han sido excluidos de la lista de 40 y colocados en rósters de las menores, entre ellos, el mexicano Valente Bellozo.

En 32 juegos, seis como abridor, el derecho tuvo en 2025 un registro de 1-4 y 4.65 en carreras limpias con 54 chocolates y 23 bases por bolas en poco más de 80 innings.

En su trayectoria de dos temporadas, el oriundo de Mexicali compila 4-8 y 4.20, con 98 ponchados en 150 capítulos sobre 45 apariciones, 19 en la faceta de inicialista.

Otros mexicanos envueltos en las transacciones de la época fueron, el cátcher Brandon Valenzuela, agregado al róster de 40 de los Azulejos de Toronto. Bateó .224 con 15 jonrones y 50 empujadas en AA y AAA en 2025.

Y el lanzador Manuel Rodríguez, removido de la lista de inhabilitados de 60 días por los Rays de Tampa Bay. Sin embargo, la suerte del yucateco está echada para 2026: no tirará una pelota debido a una cirugía en el codo.

DESPUÉS de acaparar el primer lugar un par de semanas, los Naranjeros de Hermosillo y el mánager Juan Castro vinieron a menos afectados por las lesiones de algunos titulares, realidad ignorada por quienes los tunden en las redes.

Castro no cuenta con los servicios del jardinero, José Cardona y el camarero Reivaj García, además del primera base, Darrik Hall, quien sufrió mareos mientras se encontraba en la caja de bateo en Culiacán.

El ex jugador de cuadro en Grandes Ligas se encuentra en su cuarta temporada consecutiva y quinta al frente de los Naranjeros, igualando la estancia de Derek Bryant en los años noventa y que es la segunda más extensa desde los años dorados de Benjamín “Cananea” Reyes.

UN día como hoy, en 2003 – Luis Alfonso García conectó un jonrón desempate en la novena entrada contra Brian Bruney, y México derrota al equipo de Estados Unidos en los cuartos de final del torneo clasificatorio olímpico de beisbol, 2-1.

El revés significa que el equipo estadounidense no podrá defender su medalla de oro el próximo verano en Atenas 2004.

El 7 de noviembre de 2017 murió el ex lanzador Roy Halladay (40), miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, al estrellarse una avioneta que conducía en Holiday, Florida.

-“Quien no espera vencer, ya está vencido”.- José Joaquín de Olmedo.

EN seguidillas.- En un pasado no muy lejano, batear .300 en cualquier liga que se respete era garantía de permanencia en un equipo. Los Venados de Mazatlán dieron de baja al puertorriqueño Kennys Vargas a pesar de un promedio de .302 (43-13)... Le reprochaban, legítimamente, que entre sus imparables sólo había un extrabase que fue doble y que apenas había fletado a 3 compañeros al plato en 16 juegos. A Vargas lo regresaron a Águilas de Mexicali... En la otra cara de la moneda, los Jaguares de Nayarit sacaron de su róster al jugador de cuadro, Marcos Castañón, un carabinero de .190, pero líder del equipo en impulsadas (12)... Luego de un traslado nocturno a golpe de asfalto desde Tepic, Nayarit, los ex Mayos de Navojoa, alias Tucson Baseball Team, amanecieron en Culiacán, en donde hoy y hasta el domingo serán locales en el anchuroso estadio de los Tomateros. Hasta ahora, la plaza de Hermosillo ha sido la más amistosa para la errante e indocumentada tropa, con un promedio cercano a los 8 mil aficionados. Le fue regular en Los Mochis y mal en Ciudad Obregón.

rl4460520@gmail.com